*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, PRIMA PER FURTI IN CASA E GIA’ MAGLIA NERA SOLE 24 ORE, DE

CORATO(FDI): «ALTRA CONFERMA DI CITTA’ FUORI CONTROLLO»!*

Milano, 01 Febbraio 2025 – «Leggo i dati dell’ultima infografica Unicusano

e, ancora una volta Milano, detiene record negativi essendo in Italia al

primo posto per reati digitali e furti in abitazione, con 7.093 denunce

ogni 100.000 abitanti. Ricordo che qualche mese fa il Sole 24 Ore, attraverso

i dati reali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli

Interni, aveva già definito maglia nera d’Italia il capoluogo lombardo come

indice di criminalità, classificandolo al 106° posto su 107, per Giustizia

e Sicurezza. Gran parte di questi furti, esattamente il 96% di loro, è

commesso da stranieri. Mentre, questi ultimi, sono protagonisti anche

dell’81% delle rapine su pubblica via. Tutto questo mentre Sala e l’intera

maggioranza di Palazzo Marino, che ricordo nel 2017 hanno organizzato marce

pro-immigrati in centro e pranzi multietnici al Parco Sempione, con la

Polizia Locale stanno solo a guardare il faticoso ed encomiabile lavoro che

Polizia di Stato e Carabinieri svolgono, contro l’altissimo tasso di

delinquenza e criminalità che si è impossessato di Milano. Il Sindaco,

inoltre, continua a parlare e cercare un’adeguata e decorosa sistemazione

al Leoncavallo, sua priorità assoluta».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.