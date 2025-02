CONTIENE FOTO# CARABINIERI ARRESTANO 24ENNE IN ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO PER IL REATO DI RAPINA. ERA RICERCATO IN TUTTA EUROPA PER UNA RAPINA IN ROMANIA.

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CARABINIERI ARRESTANO 24ENNE IN ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

PER IL REATO DI RAPINA.

ERA RICERCATO IN TUTTA EUROPA PER UNA RAPINA IN ROMANIA.

Ieri pomeriggio, a Tivoli, i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti

unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato un 24enne

romeno in esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di rapina

aggravata.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso un cantiere edile, dove

lavorava per la ristrutturazione di un’abitazione privata.

L’indagato è ritenuto autore di una rapina commessa in Romania nel mese di

aprile 2019, quando avrebbe preso a calci e pugni in testa una donna e le

avrebbe asportato il cellulare e il portafoglio con all’interno 660 euro.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli.

010225

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma