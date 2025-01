Lo scrittore argentino Andrés Neuman il 5 febbraio all’Instituto Cervantes di Napoli inaugura la XIV edizione del corso di traduzione letteraria per l’editoria, organizzato in collaborazione con l‘Università degli Studi di Napoli L’Orientale

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 *André**s Neuman ospite dell’Instituto Cervantes di Napoli*

*Lo scrittore e poeta argentino, naturalizzato spagnolo, inaugura le

attività culturali dell’istituto diretto da Ana Navarro, il 5 febbraio*

L’*Istituto Cervantes di Napoli *inaugura la *XIV edizione* del corso

di *traduzione

letteraria per l’editoria *con *André**s Neuman*. Il poeta, scrittore e

traduttore argentino, naturalizzato spagnolo, sarà protagonista mercoledì 5

febbraio alle ore 16.30 dell’incontro dal titolo “*La traduzione è un altro

originale: dialogo con lo scrittore Andr**é**s Neuman*“. L’evento, ad *ingresso

gratuito* fino ad esaurimento posti, è organizzato in collaborazione

con l‘*Università

degli Studi di Napoli L’Orientale* e si terrà presso la sede napoletana

dell’Instituto Cervantes, in via Chiatamone, 6G.

In dialogo con gli ispanisti *Marco Ottaiano *e* Augusto Guarino*, Neuman

affronterà il tema della traduzione come esperienza personale, del tradurre

e dell’essere tradotto, sottolineando l’importanza del rapporto tra autori

e traduttori. Come già scritto nel suo libro *Barbarismos*, la

traduzione è *l’unico

modo umano di leggere e scrivere allo stesso tempo*.

Classe 1977 originario di Buenos Aires, Andrés Neuman è cresciuto a

Granada, dove ha frequentato l’Università e ha insegnato Letteratura

Ispano-Americana. Nel 2009 ha vinto il *Premio Alfaguara* con il romanzo *Il

viaggiatore del secolo*, votato tra i cinque migliori romanzi dell’anno in

lingua spagnola da El País e El Mundo. All’età di 22 anni, è stato

finalista del Premio Herralde con il suo primo romanzo, *Bariloche*.

Considerato

dalla critica internazionale uno dei migliori scrittori in lingua spagnola

della sua generazione ha vinto numerosi premi. Tra i suoi libri, tradotti

in più di venti lingue, vanno ricordati: *La vida en las ventanas, Una vez

Argentina, El viajero del siglo*, *Hablar solos, Fractura, Umbilical e *

*Peque**ño hablante.*

L’incontro con Andrés Neuman, inoltre, inaugura le attività culturali

dell’Instituto Cervantes di Napoli per l’anno 2025. Tra le iniziative

organizzate questo mese dall’istituto diretto da *Ana Navarro*, martedì *11

febbraio* alle ore 17:30 è in programma la conferenza online della

scienziata *Maria Covadonga Astorga Llorens*. L’iniziativa – che si potrà

seguire sulla piattaforma Zoom dell’Instituto Cervantes – rientra nelle

celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna e della Bambina

nella Scienza.

Giovedì *13 febbraio*, invece, l’Instituto Cervantes rende omaggio al

poeta *Rafael

Alberti* con un seminario a cura della prof.ssa *Francesca Coppola*

(ricercatrice in Lingua e Traduzione spagnola presso l’*Università eCampus*).

L’incontro – in programma alle ore 15:30 presso la sede dell’Instituto

Cervantes di Napoli – rientra nelle celebrazioni del centenario

dell’assegnazione del Premio Nacional de Poesía (1925-2025) ad Alberti, per

l’opera prima “*Marinero en tierra*”.

Giovedì *20 febbraio* alle ore 10, presso la Sala Caratteri della *Fondazione

Foqus* si terrà la conferenza della storica dell’arte *María del Mar

Villafranca Jiménez* dedicata a *Mariano Fortuny y Madrazo* (Granada

1871-Venezia 1949). L’artista originario di Granada, ma veneziano

d’adozione, è considerato una tra le figure più affascinanti del panorama

artistico iberico. La sua inclinazione alla sperimentazione ha trovato

spazio fertile in diversi ambiti artistici: pittura, scultura, incisione,

fotografia, teatro, illuminotecnica, design, moda e tessuti decorativi.

Martedì *25 febbraio*, infine, è in programma un laboratorio con l’artista,

architetta e stilista *Raquel Buj*, realizzato nell’ambito del corso di

Fashion Design dell’*Accademia di Belle Arti di Napoli*. Un doppio incontro

in programma dalle ore 10 e dalle ore 15 alla Fondazione Foqus, che vedrà

protagonista l’artista spagnola il cui lavoro, sotto il nome di Buj Studio,

si colloca tra arte, abbigliamento e ricerca sui materiali.