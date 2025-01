Forza Italia: doppio appuntamento a Napoli per le regionali e la legge sulle botteghe storiche

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Giornata di incontri e confronto per Forza Italia in Campania domani, sabato 1 febbraio, con due appuntamenti di rilievo promossi dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello.

Alle ore 10, presso il Grand Hotel Vesuvio, si terrà la segreteria regionale allargata con il contributo degli iscritti, convocata per discutere delle elezioni regionali in Campania. La riunione sarà presieduta da Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, e vedrà la partecipazione di dirigenti e amministratori locali per definire le strategie del partito in vista della prossima tornata elettorale.

Alle ore 15:30, invece, presso il Gran Caffè Gambrinus, si svolgerà una conferenza stampa sulla legge sulle botteghe storiche. L’evento vedrà la partecipazione del senatore Maurizio Gasparri e del senatore Francesco Silvestro, che illustreranno i dettagli e l’impatto del provvedimento a tutela delle attività storiche del commercio e dell’artigianato.

“Le botteghe storiche – sottolinea Silvestro – non sono solo attività economiche, ma presidi di cultura e tradizione che raccontano la storia delle nostre città. Napoli, con il suo patrimonio inestimabile di botteghe e laboratori artigianali, merita attenzione e tutela. Grazie a questa legge, garantiamo strumenti concreti per proteggere e valorizzare queste eccellenze, che rappresentano un’identità da preservare per il futuro”.

