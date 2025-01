NOTA STAMPA – Modifiche alla viabilità in via XXII Luglio, domenica 2 febbraio, per smontaggio gru.

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 BL IC

A+D+E

SC ACC

O L AL

VICO LO

IM BE

ST RAD A NUOVA

O CA N

VIA D

A+D+E (200 MT)

Legenda:

Area di cantiere

Deviazioni

PIANO DI SEGNALAMENTO

DALLE ORE XX:XX

DEL XX/XX/XX

DEL 03/12-2026

STRADA XXII LUGLIO

CHIUSA

DA VIA N. SAURO

A B.GO DELLA POSTA

– TIPO A

VIA L IN

CARTELLO 90 X 135

VIA A

ARIADEVIAZIONE

FRECCIA 150 X 40

– TIPO D

FRECCIA 150 X 40

ST RA

ERV E

VIA N

ST RA

A VEN

TIDUE

L UGL

DEVIAZIONE

– TIPO B

STRADA

A L IBE

IRI CHIUSA

MA R T

D ONE

A MT. —

– TIPO E

CARTELLI DI PRESEGNALAMENTO