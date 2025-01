(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

INPS, M5S: UNICO EFFETTO POLITICHE CENTRODX È AVER FATTO CASSA SU POVERI

ROMA, 30 GENNAIO 2025 – “Ciò che emerge plasticamente dai dati pubblicati oggi dall’Inps dopo mesi e mesi di imbarazzante silenzio è che con Adi e Sfl la platea dei cittadini in povertà assoluta che erano coperti ‘dall’ombrello’ del RdC è stata dimezzata. Il fine è chiaro a tutti: fare cassa sulla loro pelle per un totale di 2,3 miliardi di euro. Nella pratica, 599mila nuclei famigliari in media hanno percepito almeno un pagamento dell’Assegno di inclusione; se si sommano questi a coloro che hanno ricevuto il Sfl si evince come rimangono escluse la metà delle persone che beneficiavano del Reddito. Tale mattanza viene coperta dal Governo con solita dose di becera propaganda: si afferma infatti che grazie a ciò sarebbe ripartito il lavoro. Siccome le bugie hanno le gambe cortissime, basta leggere i documenti ufficiali per scoprire che nel 2020, malgrado il Covid, 258mila percettori di RdC ‘occupabili’ hanno trovato lavoro, pari al 19% e che nel 2021 il loro numero è salito a 314mila (24,5%). Ancora: nel 2022 tale percentuale è stata del 22,4% per un totale di 297mila individui. Questi sono i numeri che, vigliaccamente, la destra ha sempre tenuto nascosti allo scopo di eliminare il Reddito. Dovrebbero solo vergognarsi”. Lo affermano in una nota i senatori del M5S in 10a commissione Orfeo Mazzella (capogruppo), Mariolina Castellone e Barbara Guidolin.

