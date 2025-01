DL CULTURA, CANGIANO (FDI): CON GIULI UN PIANO CONCRETO PER VALORIZZARE I TERRITORI

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

“Il Decreto Cultura, con il Piano Olivetti, rappresenta un intervento concreto e innovativo per rafforzare la presenza e la forza della cultura nei piccoli borghi, nelle province e nelle periferie. Un segnale chiaro di attenzione ai territori, alle comunità locali e a quella parte d’Italia che per troppo tempo è stata penalizzata. Ringraziamo il ministro Giuli, che in poco tempo ha saputo elaborare e concretizzare un decreto essenziale per il rilancio del comparto culturale italiano. Con una visione chiara e coraggiosa, questo governo sta finalmente restituendo centralità al nostro straordinario patrimonio. In questo contesto, la riforma delle Sovrintendenze assume un ruolo determinante: il Piano Olivetti punta a una maggiore sinergia con i territori, semplificando le procedure e garantendo interventi più rapidi ed efficaci. Con il Dl Cultura, il governo Meloni dimostra ancora una volta di investire sul futuro dell’Italia, valorizzando le nostre radici, la nostra storia e il nostro territorio”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.

