Comunicato stampa 30.01.25 – “Il mio segno arte”, laboratorio gratuito per bambini alla Reggia di Caserta

“Il mio segno arte”, laboratorio gratuito per bambini alla Reggia di Caserta

per far scoprire l’opera di Michelangelo Pistoletto attraverso la mostra Metawork

Sabato 1° febbraio, alle ore 11, nella Gran Galleria della Reggia di Caserta, ha luogo il laboratorio gratuito per bambini dai 10 anni in su: “il mio segno arte”.

A cura di Opera Laboratori, quest’attività è rivolta ai più giovani per far scoprire l’arte di Michelangelo Pistoletto attraverso la mostra Metawork.

“Ognuno può avere il proprio segno arte”, dice Pistoletto, ed è da questa affermazione che parte il percorso di visita. Un momento di incontro tra più generazioni, un viaggio che permette di comprendere le diversità dell’essere umano, abbattendo tutte le barriere che ostacolano il pensiero.

Dopo una visita alla mostra, nell’ apposita sala degli specchi si avrà modo di ragionare sull’ “immagine” di ciascuno così come viene percepita dall’occhio e davanti allo specchio verrà realizzato il “segno arte”, ovvero quello che per noi rappresenta il linguaggio del nostro corpo. Un’ occasione di divertimento ma soprattutto di riflessione.

I piccoli visitatori potranno partecipare da soli oppure accompagnati dai propri genitori i quali dovranno essere muniti di regolare biglietto di ingresso alla Reggia.

