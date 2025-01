(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 Trovati in via di Popogna due cani vaganti senza microchip, si cerca il proprietario

Livorno, 29 gennaio 2025 – Sono ospiti del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” due cani, senza microchip, trovati mentre vagavano in via di Popogna.

Sono un maschio e una femmina.

Il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

