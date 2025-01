San Giorgio, sabato 1° febbraio presentazione del libro sul lavoro minorile tra il 1870 e il 1930

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 27 gennaio 2025

San Giorgio, sabato la presentazione del libro sul lavoro

minorile tra il 1870 e il 1930

Appuntamento alle 17 nella sala Manzini. Con l’iniziativa prende il via l’edizione 2025 di

“Leggere, raccontare, incontrarsi”

Anche quest’anno nel mese di febbraio prende il via Leggere, raccontare, incontrarsi, il ciclo di

iniziative organizzato da Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana per promuovere la

conoscenza degli autori pistoiesi, dei libri che parlano di Pistoia e del suo territorio e degli editori

locali, spesso piccole realtà impegnate nel diffondere cultura, storia e tradizioni locali.

Il programma della prima edizione per l’anno 2025, che si concluderà nel mese di aprile, prevede la

presentazione di undici libri e una tesi di laurea. In calendario sei saggi (sul lavoro minorile in

Valdinievole fra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, sui luoghi legati alla vita di Tiziano

Terzani, su Policarpo Petrocchi e il “Nòvo dizionario universale della lingua italiana”, sulla vertenza

amianto alla Breda di Pistoia, sul celebre cantastorie Anton Francesco Menchi e la compagna Umiltà

Franceschi, sull’architetto statunitense Oskar Stonorov e la villa da lui progettata per Jorio Vivarelli),

tre romanzi, un libro fotografico sugli uccelli che popolano il parco della Fattoria di Celle, una guida

al cammino della Porrettana e una tesi di laurea sull’Accademia di scienze lettere ed arti di Pistoia e

la Società dei parentali.

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° febbraio alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca

San Giorgio con la presentazione del libro “Il lavoro minorile dal 1870 al 1930. Sguardi sulla

Valdinievole” pubblicato dalla casa editrice Metilene nel 2024, un lavoro a più mani di Alberto Coco,

Elisa Maccioni, Lorenzo Panelli, Mario Parlanti, Alberto Tampellini. Ne parleranno gli autori.

Fino a pochi decenni fa in Italia il lavoro minorile era la normalità. La condizione di povertà in cui

viveva la maggior parte delle famiglie costringeva infatti i bambini ad entrare precocemente nel

mondo del lavoro. Il volume contiene un’analisi del fenomeno dagli anni che hanno preceduto l’Unità