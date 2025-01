L. ELETTORALE, ROSATO: CAMBIARE ROSATELLUM? CERTO VA BENISSIMO, NON CI SONO AFFEZIONATO.

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 *ROSATO: CAMBIARE ROSATELLUM? CERTO VA BENISSIMO, NON CI SONO AFFEZIONATO.*

Cambiare il mio Rosatellum? “Certo, va bene, non ci sono affezionato. E

penso che alla fine infatti lo cambieranno”. Così il parlamentare di Azione

Ettore Rosato, intervistato oggi Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 sulla

legge elettorale da lui creata.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

