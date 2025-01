(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

NOTA STAMPA

*GOVERNO, FENU (M5S): ITALIANI RICATTATI CON TAGLI A BUSTE PAGA*

Roma, 29 gennaio. “Giorgia Meloni può pure professarsi ‘non ricattabile’, di sicuro sono sotto ricatto gli italiani a cui la Presidente del consiglio taglia le buste paga con la colossale presa in giro del cuneo fiscale. La Legge di Bilancio aveva come principale obiettivo quello di ridurre il cuneo fiscale per aumentare la busta paga dei lavoratori dipendenti. A sentire tutti gli esponenti di Governo e maggioranza questo sarebbe stato il vero, unico grande risultato della Manovra: mettere più soldi in tasca agli italiani. Il risultato è stato l’esatto contrario: gran parte dei lavoratori non solo non ci guadagna niente ma perde qualcosa; i redditi più bassi ci perdono addirittura fino a 1.200 euro all’anno. Hanno sbagliato? Chi lo sa. Uno degli obiettivi del Governo, scritto nero su bianco a partire dai primi Documenti di economia e finanza firmati dal ministro Giorgetti, è proprio la moderazione salariale, ovvero tenere bassi i salari. Che abbiano sbagliato o meno, direi che ci sono riusciti”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

