(ACON) LAVORO. II COMM: OK UNANIME A REGOLAMENTI SU CONTRIBUTI PROFESSIONALI

(ACON) Trieste, 29 gen – Via libera all'unanimit?, dalla II

Commissione consiliare presieduta da Markus Maurmair (Fratelli

d’Italia) ai due regolamenti concernenti le misure e i criteri

per le modalit? di concessione di contributi ai professionisti,

con o senza disabilit?, per l’esercizio della propria attivit?,

in attuazione della legge 13/2004.

Due regolamenti – come spiegato dall’assessore al Lavoro e alla

Formazione, Alessia Rosolen – relativi a linee contributive gi?

in vigore e che vengono modificati alla luce delle nuove

normative in essere e di nuove esigenze riscontrate. “Misure

importanti – ha sottolineato l’assessore – che contribuiscono ad

accompagnare il percorso dei professionisti. L’obiettivo,

infatti, ? quello di rafforzare e aggiornare le competenze e le

loro abilit? nei primi tre anni di attivit? e, al contempo,

supportare con interventi diretti le persone con disabilit?

nell’esercitare la propria professione”.

Entrando pi? nel dettaglio dei due regolamenti, l’assessore ha

chiarito che “sono stati definiti e inseriti i percorsi formativi

e le spese ammissibili in maniera pi? puntuale, con una

ridefinizione anche delle percentuali contributive”.

Nello specifico, i regolamenti prevedono, infatti, che “i

contributi siano concessi tramite procedimento valutativo, a

sportello, secondo l’ordine cronologico della presentazione delle

domande. L’ammontare del contributo per la promozione alla

formazione dei professionisti non disabili ? pari all’80% delle

spese ammissibili qualora alla data di presentazione della

domanda di contributo non sia stata presentata alcuna

dichiarazione relativa al reddito professionale, 70% qualora il

reddito professionale risulti essere non superiore a 10mila euro,

60% per chi ha reddito tra i 10mila e i 20mila, 50% per redditi

tra i 20mila e i 30mila euro, 40% per redditi tra i 30mila e i

50mila e 30% per redditi superiori ai 40mila euro”.

Altra novit? significativa evidenziata da Rosolen ? “che nel caso

di percorsi formativi realizzati da enti erogatori con sede in

Fvg, l’ammontare del contributo ? pari all’80% delle spese

ammissibili. Per quanto riguarda i professionisti con disabilit?,

invece, l’ammontare dei contributi parte da un massimo del 70%

delle spese ammissibili a un minimo del 20%, con l’inserimento

del reddito professionale netto come valore della percentuale

contributiva che spetta al richiedente”.

I beneficiari dei contributi – viene specificato nel testo dei

regolamenti – sono i prestatori di attivit? professionali

regolarmente iscritti agli ordini o collegi professionali, i

prestatori di attivit? professionali non ordinistiche titolari di

forme di assicurazione per la responsabilit? civile per danni

arrecati nell’esercizio dell’attivit? professionale iscritti ad

associazioni professionali, e professionisti, titolari di forme

di assicurazione per la responsabilit? civile per danni arrecati

nell’esercizio dell’attivit? professionale, iscritti ad albi o

elenchi tenuti da amministrazioni pubbliche o enti pubblici.

In fase di dibattito, Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha

chiesto chiarimenti sull’ammontare delle risorse erogate ai

professionisti, osservando che “forse sarebbe il caso di rivedere

l’impianto normativo di una legge che ha ormai 20 anni, rispetto

a un contesto in continua evoluzione”.

Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) si ? invece

soffermata sulla terminologia utilizzata, in special modo nel

regolamento concernente i professionisti con disabilit?,

chiedendo alcuni chiarimenti in merito alla platea dei

beneficiari e alle assicurazioni. Ha, inoltre, chiesto

all’assessore “se siano state fatte audizioni con gli ordini e

gli albi professionali prima di redigere i nuovi regolamenti”.

Roberto Cosolini (Pd) intervenendo sulle assicurazioni ha detto

che “aver richiesto l’assicurazione ai professionisti non

ordinistici ? un passo avanti condivisibile”.

In replica, Rosolen ha evidenziato che “i regolamenti sono stati

modificati a seguito di un confronto che avviene ogni anno con

gli ordini e gli albi professionali e che l’anno scorso le

risorse erogate a favore dei professionisti erano pari a quasi un

milione e 900 mila euro, mentre per il 2025 sono di due milioni e

mezzo”.

L’assessore ha, inoltre, chiarito che “le modifiche ai due

regolamenti derivano da una norma che non si ? fermata al 2004,

ma che ha avuto il suo aggiornamento puntuale nel corso del

tempo”.

La Direzione, rispondendo ai dubbi avanzati da Pellegrino, ha

specificato che “per quanto riguarda la terminologia utilizzata e

gli adeguamenti fatti, questi sono frutto del recepimento delle

normative nazionali, e non c’? stata nessuna riduzione della

platea dei beneficiari dei contributi, ma anzi c’? stata una

diversa parametrazione che permette di intervenire in maniera pi?

adeguata a supporto di chi ne ha bisogno”.

“Ogni atto – ha detto in chiusura Rosolen – lo facciamo a

sostegno dei professionisti in un percorso di accompagnamento