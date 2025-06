(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 CLEMENTE MASTELLA A “FILOROSSO” (RAI 3): “AL PAPA HO CHIESTO LA BENEDIZIONE PER GLI ANELLI, LA FAMIGLIA E LA CITTA’ DI BENEVENTO”

Roma, 30 giugno 2025

A Papa Leone XIV “ho ricordato che era stato a Benevento e mi ha detto che lo ricordava. Ho chiesto la benedizione per gli anelli, per la famiglia e per la mia città di Benevento. Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3. La trasmissione si è collegata con Ceppaloni dove sono in corso i festeggiamenti per i 50 anni di matrimonio tra Clemente Mastella e Sandra Lonardo.

Mastella ha poi aggiunto che “la cosa simpatica per il Santo Padre, dopo che abbiamo parlato alla fine, stavo andando via, e mi ha chiamato per farmi gli auguri. Una persona eccezionale”.

[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]

Antonio Ranalli

Approfondimento

Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)

web: http://www.rai.it

web: http://www.raiplay.it