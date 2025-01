Comunicato stampa – Bando per il commercio nel San Leonardo, al via i 13 progetti per la riqualificazione di negozi e attività

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Bando per il commercio nel San Leonardo, al via i 13 progetti per la riqualificazione di negozi e attività

Parma, 28 gennaio 2025 – Al via la realizzazione dei 13 progetti selezionati nell’ambito del bando del Comune di Parma da 100.000 euro per sostenere la riqualificazione e lo sviluppo di imprese commerciali e artigianali del quartiere San Leonardo. Una proposta per promuovere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere. I progetti si svilupperanno nel corso del 2025 e c’è tempo fino al 30 settembre per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione del contributo.

“Gli interventi finanziati dal bando San Leonardo – commenta l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi – si inseriscono nel ventaglio delle progettualità che come Amministrazione Comunale stiamo sostenendo per il rilancio delle attività dell’asse commerciale di via Trento, via Venezia, via Valenti e via San Leonardo. Siamo soddisfatti della partecipazione dei commercianti della zona e degli esiti progettuali del bando che contribuiranno alla riqualificazione del quartiere”.

Attraverso le progettualità sostenute dal bando si concretizza l’obiettivo di intercettare diverse esigenze della cittadinanza e realizzare opportunità di riqualificazione e rigenerazione sugli assi principali dell’area del quartiere San Leonardo con puntuali interventi di singoli esercenti o associazioni che si sono dimostrate dinamiche, intraprendenti e con idee azzeccate.