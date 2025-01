comunicato Promozione dott. TEDESCO

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI SALERNO: PROMOZIONE PER FRANCESCO TEDESCO NOMINATO PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Il Vice Questore dr. Francesco Tedesco è stato promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La notizia è arrivata nella tarda serata del 24 gennaio u.s., a seguito del Consiglio di amministrazione tenutosi presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Originario di Avellino, classe 68, ha conseguito la laurea in giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nel corso della sua carriera Il dr. TEDESCO ha svolto servizio con l’incarico di Vice Dirigente alla Divisione Anticrimine presso la Questura di Trento e successivamente con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto.

Nell’anno 2006 assume l’incarico di Dirigente della DIGOS distrettuale di Trento dove è a capo di un’attività d’indagine nel settore del terrorismo interno ed internazionale.

Nel 2012 riceve il riconoscimento dell’encomio solenne per l’arresto di due persone a capo di un gruppo eversivo terroristico internazionale.

Nel 2020 è stato trasferito presso la DIGOS di Salerno con l’incarico di Dirigente dove ha svolto diverse attività investigative di grande rilevanza.

Il Questore della provincia di Salerno, a nome dei colleghi tutti, esprime al neo promosso vive congratulazione per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando che la promozione a Primo Dirigente è il risultato della sua capacità di affrontare e risolvere situazioni complesse, mettendo sempre al primo posto la protezione dei cittadini e la salvaguardia della tranquillità pubblica.