Aun 28 gen. 025 (Pag 2)

Cambiamento climatico, venerdì 31 gennaio a Palazzo Donini

conferenza stampa di presentazione del Progetto URACC, con la

Presidente Proietti, l’assessore De Luca e il dirigente del

servizio rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Sandro

Costantini

(aun) – Perugia, 28 gen. 025 – Venerdì 31 gennaio, alle ore 10,

presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, la Presidente della

Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore all’Ambiente

Thomas De Luca e il dirigente del servizio rischio

idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo della

Regione Umbria, ing. Sandro Costantini, illustreranno nel corso

di una conferenza stampa i dettagli del progetto “URACC – Umbria

Region Adaptation to Climate Change”.

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di 210mila euro

dall’Unione Europea nell’ambito del bando Pathways2Resilience

(P2R), mira a sviluppare la strategia e il piano d’azione

regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Gli step

principali includono l’identificazione dei rischi climatici, la

selezione di indicatori, l’analisi delle aree più vulnerabili e

la definizione di obiettivi e azioni prioritarie.

L’iniziativa rientra nel più ampio contesto europeo di

supporto alle regioni per affrontare le sfide del cambiamento

climatico e si propone di integrare le azioni per l’adattamento

climatico con la strategia regionale per lo sviluppo

sostenibile. L’Umbria è stata selezionata tra le 40 regioni

all’interno di paesi della Comunità Europea, unica regione

d’Italia insieme alle Marche.

