Comune di Sassari all’opera per rivitalizzare il centro storico:

via agli incontri per raccontare i progetti di housing sociale

Accompagnare la comunità verso quella che negli auspici dell’amministrazione sarà

una rivoluzione, capace di riportare i sassaresi ad abitare, vivere e animare il cuore

della loro città. Con questo obiettivo il Comune ha organizzato cinque incontri

pubblici, a partire dal 9 luglio, in cinque diversi quartieri, per raccontare a porzioni più

ampie possibili della comunità come la scommessa chiamata housing sociale vuole

ridare vita al centro storico cittadino.

Il progetto di edilizia residenziale sociale del Comune di Sassari ha lo scopo di

migliorare e trasformare l’aspetto, la funzionalità e la qualità di vita del centro storico,

attraverso il recupero e la riqualificazione di edifici e spazi aperti degradati o

sottoutilizzati da restituire alla città, migliorare la qualità della vita dei residenti,

attraverso la creazione di nuovi servizi e la promozione della partecipazione attiva

dei cittadini.

Il compito di animare il dibattito pubblico e offrire alle cittadine e ai cittadini tutti gli

strumenti utili per meglio conoscere la sfida in atto e farla propria è stato affidato dal

Comune al team Avanzi Spa SB che affianca l’Ente nel progetto “VIVA – Vivere e

abitare il centro”, parte integrante del PinQua. A loro, assieme ai tecnici del settore

e all’assessora Patrizia Mercuri il sindaco Giuseppe Mascia ha delegato il compito di

gestire gli incontri con la cittadinanza.

Si parte dunque mercoledì 9 luglio nell’istituto comprensivo Monte Rosello di via

Manzoni, mentre giovedì 10 luglio si va a Carbonazzi, nella scuola di via Forlanini

che fa capo all’istituto comprensivo San Donato. Martedì 15 luglio l’incontro è

programmato nell’istituto comprensivo Latte Dolce/Agro, in via Cedrino, mentre

mercoledì 16 luglio il confronto si sposterà a Luna e Sole, nell’istituto comprensivo

Brigata Sassari. Ultimo appuntamento giovedì 24 luglio nell’istituto comprensivo di Li

Punti, in via Era. Tutti gli incontri si terranno dalle 17.30 alle 19. È possibile acquisire