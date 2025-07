(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Esplosione. De Priamo – Masi (FDI): “Vicinanza ai feriti e profondo ringraziamento alle forze dell’ordine

Questa mattina una violenta esplosione avvenuta presso un distributore di benzina nella zona est di Roma ha causato feriti e creato una situazione di grave allarme per la salute pubblica, a causa della dispersione di gas nell’aria. “Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, che stanno affrontando momenti di grande difficoltà. L’intero quadrante interessato è stato scosso da un evento drammatico, che ha provocato paura e preoccupazione tra i cittadini”, dichiarano in una nota congiunta Andrea De Priamo, Senatore della Repubblica, e Mariacristina Masi, Consigliere Capitolino di Fratelli d’Italia. “Desideriamo ringraziare tutte le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per il tempestivo intervento che ha permesso di mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze ancor più gravi. Il loro lavoro è stato fondamentale per la tutela dei residenti e per il contenimento del rischio. Seguiamo con attenzione l’evolversi delle indagini in corso, con l’auspicio che venga fatta al più presto piena luce sulle cause dell’accaduto. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative in materia di prevenzione dei rischi ambientali”, concludono De Priamo e Masi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica