CARTELLA STAMPA CONFERENZA PARCO CARDETO — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

Comune di Ancona Sala Consiliare

Ancona, 4 luglio 2025

IL PARCO DEL CARDETO TRA CULTURA, NATURA E NUOVI SPAZI PUBBLICI

Il Comune di Ancona e l’Agenzia del Demanio insieme per rilanciare il Parco con

eventi e iniziative per attrarre cittadini, turisti e visitatori. I progetti per l’area del Faro

dei Cappuccini

La rinascita del Parco del Cardeto entra nel vivo con l’attuazione del Piano Città degli

immobili pubblici, sottoscritto lo scorso febbraio dall’Agenzia del Demanio insieme al

Comune di Ancona, alla Regione Marche, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale e all’Università Politecnica delle Marche.

Un nuovo punto ristoro

Nell’ambito dell’Accordo per la valorizzazione del Parco, l’Agenzia del Demanio – come ha

spiegato il Direttore Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo – ha

recentemente assegnato in concessione un’area di circa 75 metri quadrati nei pressi del

Faro dei Cappuccini per l’apertura di un nuovo punto ristoro.

Il progetto selezionato, frutto di un bando pubblico, prevede la riconversione creativa di un

trailer per cavalli, integrato nel paesaggio naturale e pensato per offrire un servizio

accogliente e sostenibile.

Il food truck sarà attivo da luglio a ottobre e ospiterà eventi settimanali e serate a tema,

in collaborazione con l’amministrazione comunale, contribuendo a rendere il Parco un luogo

dinamico e attrattivo per cittadini e visitatori.

Il parco accogliente

Per garantire una piena fruizione dell’area durante l’estate, il Comune di Ancona e l’Agenzia

del Demanio hanno avviato interventi straordinari di pulizia e manutenzione e stanziato

nuove risorse per la messa in sicurezza di alcuni spazi, tra cui la sistemazione delle

staccionate.

A supporto della promozione del Parco del Cardeto, è stato approvato un programma di

iniziative culturali e ricreative che si svolgeranno tra luglio e ottobre. Le attività

saranno accompagnate da installazioni artistiche e da una campagna di comunicazione con

l’affissione di banner informativi nei punti strategici del sito.

Nuove funzioni per gli spazi riaperti e riqualificati

“Il Faro dei Cappuccini – ha anticipato il direttore Russo – sarà inoltre oggetto di un bando,

in uscita tra qualche giorno – per una concessione di Temporary Use: l’obiettivo è

promuovere attività civiche, sociali e culturali, garantendo l’accesso pubblico agli spazi

anche durante le fasi di rifunzionalizzazione e contribuendo così alla riduzione dei costi per

lo Stato”.

Proseguono inoltre i lavori di messa in sicurezza dell’ex Caserma Stamura a cura

dell’Agenzia del Demanio e, contestualmente, sono state avviate le indagini geologiche e

archeologiche utili a definire le modalità di realizzazione degli spazi archivistici in ambiente

ipogeo. Questi interventi rappresentano un passaggio fondamentale per la valorizzazione

del complesso, che sarà oggetto di un ampio progetto di rigenerazione urbana e consentirà

la realizzazione di un mix funzionale innovativo con spazi museali, centro congressi, albergo

diffuso, aree verdi e spazi aperti alla cittadinanza.

È stato infine firmato nei giorni scorsi l’atto di concessione delle aree esterne dell’ex

Monastero di Santa Palazia tra la Soprintendenza di Ancona e Pesaro-Urbino e il Comune

di Ancona, con la partecipazione dell’Agenzia del Demanio.

L’area, situata in posizione strategica nei pressi del Parco del Cardeto, sarà oggetto di un

importante intervento di rifunzionalizzazione promosso dall’Amministrazione comunale,

volto a migliorare l’accessibilità e i servizi attraverso opere dedicate alla mobilità sostenibile.

Come ha sottolineato l’assessore Angelo Eliantonio, la realizzazione di questa progettualità

sul Cardeto è un ulteriore tassello per la realizzazione del percorso in quota da mare a

mare, che l’Amministrazione ha inserito tra le proprie priorità di mandato.

“Il programma di eventi e iniziative che oggi in anteprima andiamo a presentare – ha poi

aggiunto Eliantonio nel corso del suo intervento in conferenza stampa – costituisce una

parte molto importante del programma già molto vasto che questa estate la città di Ancona

avrà a disposizione”.

“Per il Parco del Cardeto – ha ricordato l’assessore al Turismo e al verde pubblico

Daniele Berardinelli – abbiamo dei progetti ben precisi: farlo inserire all’interno del Parco

del Conero, riprenderne in mano la manutenzione per farlo vivere, rivalutarlo e metterlo in

condizione di dare il massimo. Con il progetto che presentiamo oggi facciamo un ulteriore

passo in avanti nella direzione, condivisa con il Demanio, della rivalutazione di tutta la parte

antica che ospiterà funzioni importanti non solo come servizio pubblico, ma anche dal punto

di vista dell’intrattenimento”.

QUASSÙ AL FARO: nuova vita nel cuore del Parco

“Quassù al Faro” è il nome del palinsesto che si sta mettendo a punto per riportare a

nuova vita una parte molto amata e conosciuta del Parco. Questa rassegna rappresenta

un’occasione per restituire vita e identità culturale a un luogo straordinario, intrecciando

natura, creatività e partecipazione attiva.

Dopo anni di assenza di un cartellone continuativo, quindi, il Parco del Cardeto torna a

vivere attraverso una programmazione estiva ricca e diversificata che vede il cuore

dell’operazione proprio attorno al vecchio Faro.