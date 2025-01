(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 ALMASRI. CARAMANNA (FDI), VERSO MELONI ATTEGGIAMENTO VESSATORIO E INACCETTABILE

“Un ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, e che ha difeso pentiti come Buscetta e Brusca si è ora spinto fino a denunciare la Premier Meloni, i ministri Piantedosi e Nordio e il Sottosegretario Mantovano che hanno ricevuto un avviso di garanzia per la vicenda Almasri. Non ci piegheremo: Giorgia Meloni non è ricattabile, questo deve essere chiaro. La riforma della giustizia andrà avanti sempre con maggior convinzione; siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il deputato di fratelli d’Italia Gianluca Caramanna.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati