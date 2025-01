Lettera al direttore: Ai fratelli del GOI un invito alla riflessione sulla memoria e sulla Shoà

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

AI FRATELLI DEL G.O.I. INVITO ALLA RIFLESSIONE

“La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico.

Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’Uomo e dell’Umana Famiglia” (art.

1 della Costituzione del GOI).

Ed ancora.

“Il Grande Oriente d’Italia, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della

verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia; opera per estendere a

tutti gli uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il

rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero” (art. 4 della Costituzione

del GOI).

Ed infine: “Il Grande Oriente d’Italia lavora alla Gloria del Grande Architetto

dell’Universo” (art. 5 della Costituzione del GOI).

Il Grande Oriente d’Italia, dunque, è un’Istituzione senza tempo, dotata, però, di

quell’elemento indispensabile che accomuna tutti i fenomeni umani di natura

universale e di carattere iniziatico, tradizionale e simbolico, cioè la Memoria.

Il Grande Oriente d’Italia non può dimenticare, come invece oggi empiamente ha

fatto, di far sentire la propria voce nel giorno dedicato all’Olocausto, ossia la più

grande e mortifera tragedia della storia dell’umanità, in cui perirono milioni di

innocenti esseri umani e in cui a migliaia furono i Liberi Muratori che trovarono il loro

martirio per mano di demoni camuffati da uomini.

Rinunciare ad elevare al tempo presente ed a quello futuro la voce del Grande Oriente

d’Italia e, perciò, di ricordare la funesta tragedia della Shoà, costituisce un fatto

miserevole e colpevole.

Tacere la voce dell’Ordine in un giorno così simbolicamente importante per l’Umana

Famiglia dà la misura della inconsistenza iniziatica e morale di chi ne costituisce

l’autoproclamato vertice attuale e, altresì, espone tutti i Fratelli della Comunione al

discredito e alla disistima delle Istituzioni statuali e del mondo profano, contribuendo

così a far crescere il pregiudizio collettivo verso la tradizione latomistica, che,

purtroppo, anima nel profondo ampi settori dell’opinione pubblica italiana.

All’attuale vertice del Grande Oriente d’Italia, con l’auspicio fraterno che possano

attutire il senso di vergogna per la scellerata rinuncia odierna, voglio ricordare le

parole di Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non

dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria”.

A Voi, Fratelli carissimi, auguro una serena e profonda riflessione, rigenerante e

costituente per il tempo presente e per quello futuro.

Con il Triplice Fraterno Abbraccio e Alla Gloria Del Grande Architetto Dell’Universo.

Fr. A. S