Giorno della Memoria: le iniziative di mercoledì 29 e giovedì

30 gennaio

Nell’ambito del programma delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, sono previste iniziative

mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio.

Sono cinque (due al mattino e tre nel pomeriggio) gli appuntamenti di mercoledì 29 gennaio.

Alle 9.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà l’iniziativa dal titolo La persecuzione di

Rom e Sinti nell’Italia fascista. La storica Chiara Nencioni dialogherà con Giovanni Contini Bonacossi,

presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia. A cura di Anpi

Comitato Provinciale di Pistoia e Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia.

Alle 10.30 al cinema Roma sarà proiettato il film-documentario Gli Ulma. La famiglia beata diretto

da Dariusz Walusiak. Il film è dedicato alla storia della famiglia Ulma, che fu sterminata dai nazisti in

Polonia e beatificata da Papa Francesco nel 2023. Introdurrà la proiezione don Witold Burda,

postulatore della causa di beatificazione.

Alle 15.30 nel Battistero di San Giovanni in corte in piazza del Duomo si svolgerà una cerimonia nello

spazio che accoglie la mostra fotografica I Samaritani di Markowa, dedicata alla famiglia Ulma, che si

potrà visitare fino al 10 febbraio. A cura del Cudir in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale

di Pistoia, Capitolo della Chiesa Cattedrale di Pistoia, Amministrazione della Regione Precarpazia in

Polonia, Comitato Europeo delle Regioni e Associazione Nazionale Carabinieri.

Alle 17 nello spazio della San Giorgio Ragazzi (Biblioteca San Giorgio) è previsto Leggere lo scorrere

del tempo attraverso le persone e i luoghi che restano, lettura di albi illustrati dedicati alla Shoah e

riflessioni sull’importanza della memoria. L’iniziativa è rivolta ai bambini da 6 a 10 anni ed è a cura

Alle 17 nel Saloncino della Musica della Fondazione Caript si svolgerà una tavola rotonda su Le

politiche della memoria davanti alla storia, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età

Giovedì 30 gennaio alle 16.30 nello spazio Colibrì in piazza Nelson Mandela 5 alle Fornaci si terrà

Ricordiamolo sempre!, laboratorio rivolto a bambine e bambini, ragazzi e ragazze da 6 a 14 anni, su

immagini e parole tratte dal Diario di Anna Frank, che porterà alla creazione dell’albero della

memoria. L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale, Centro per le

Alle 17 nella San Giorgio Ragazzi (Biblioteca San Giorgio) si terrà lettura e laboratorio di caviardage

con la storia di Emanuele, che salendo su un tram ebbe salva la vita, nell’albo illustrato Il

bambino del tram (di Isabella Labate, Orecchio Acerbo, 2022). L’iniziativa è per bambini e ragazzi da 8

Fino alla fine di gennaio nella Galleria Centrale della Biblioteca San Giorgio è presente un percorso

bibliografico dal titolo “27 Gennaio 2025. Le donne raccontano il Giorno della Memoria”. Per i titoli

dei libri cliccare sul link https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/27-gennaio-2025-giorno-della-

memoria-le-donne-ricordano/ .