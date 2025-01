CS Interrogazioni all’assessore Ceolin: risposte in fatto di sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

L’assessore Ceolin esprime soddisfazione per il lavoro svolto negli ultimi due anni in fatto di sicurezza

Pordenone, 27/01/2025

È una grande soddisfazione in merito alle politiche per la sicurezza in città quella che emerge dalle parole dell’assessore Elena Ceolin, in risposta alle interrogazioni dei consiglieri Anna Ciriani e Marco Salvador. Tali interpellanze sono scaturite da episodi sporadici che hanno avuto una massiccia risonanza mediatica proprio perché Pordenone è una città con elevati standard di sicurezza. Ciò comporta che quegli eventi, che altrove sarebbero passati inosservati o quasi, qui hanno creato clamore.

«Con questo – afferma Ceolin – non intendo ignorare la naturale richiesta dei cittadini di sentirsi sicuri in ogni momento e nemmeno intendo sottovalutare la legittima preoccupazione che chiunque può avere. Piuttosto voglio fornire dei dati oggettivi per fotografare con realismo la situazione a Pordenone. In diversi comuni, non solo nella nostra regione ma anche nel vicino Veneto, assistiamo ad un aumento della microcriminalità soprattutto giovanile e, più in generale, all’intensificarsi di fenomeni che creano incertezza tra la gente. Ebbene, grazie al lavoro della Prefettura e delle forze dell’ordine, con l’importante contributo della Polizia Locale, a Pordenone la “situazione sicurezza” non supera la soglia di allarme».

Per rassicurare l’intera cittadinanza, l’assessore Ceolin ha presentato i dati ufficiali forniti dal Prefetto Michele Lastella che fotografano con realismo la situazione della nostra città: numeri che confutano la narrazione di un capoluogo in continua “emergenza da coprifuoco”, come qualcuno la vorrebbe dipingere. Nello specifico, si tratta del numero di reati denunciati all’autorità giudiziaria nel Comune di Pordenone che, dal 2023 ad oggi, risultano nettamente in calo.

Qualche esempio? I furti in genere segnano un -1,8% con un nettissimo -25,2% di furti presso le attività commerciali e un ridondante -62,5% di furti su auto in sosta. Le truffe e le frodi informatiche sono a quota -13,5%, i danneggiamenti sono scesi a -14%, portando il totale complessivo dei delitti dai 2.179 del 2023 ai 2.019 del 2024 (-7,92%).

Il rapporto di costante dialogo e collaborazione che sussiste tra Comune, Prefettura e tutte le forze dell’ordine giustifica la positività di questi dati che fanno sì che Pordenone possa essere esempio per molte altre realtà, locali e non solo. Per questo l’assessore Ceolin ringrazia il Prefetto Lastella per la preziosa e proficua sinergia.

«Venendo alla situazione della nostra Polizia Locale – sottolinea l’assessore – dal 2016 il Corpo è cresciuto sia numericamente che in termini di dotazioni, competenze ed efficacia, perché crediamo in una Polizia Locale moderna che assuma un ruolo sempre più determinante nella prevenzione e tutela della sicurezza cittadina. Abbiamo assunto e formato nuovi agenti fin quasi al pieno organico, nominato 3 nuovi ufficiali e modificato l’organizzazione interna per rispondere maggiormente alle necessità del territorio. Abbiamo investito in novità tecnologiche per implementare la sicurezza: Body Cam già in uso agli agenti, Dash CAM e diverse apparecchiature con relativa formazione specialistica, oltre al rafforzamento del sistema di videosorveglianza che segue l’avanzamento dei lavori da parte di Hera Luce. Si è investito in un’unità cinofila che ha contribuito a togliere dalle strade significative quantità di stupefacenti, contrastando anche fenomeni di micro criminalità e degrado. I reparti operativi radiomobile e territoriale – prosegue Ceolin – sono stati dotati di Taser, che si sono dimostrati efficaci deterrenti, alternativi alle armi da fuoco. Inoltre la Flotta Droni ha ricevuto l’importante riconoscimento di equiparazione a Flotta di stato e ci ha consentito di utilizzare questo strumento per la sicurezza, il soccorso e la ricerca di persone».

La Polizia Locale svolge anche un importante ruolo nella prevenzione e nell’educazione stradale e civica, nelle scuole o nei Centri Giovani, oltre che nel progetto Pedibus assieme all’Associazione Piccoli Passi. Infine l’Amministrazione ha riportato in città gli Steward urbani, aumentandone le ore di servizio a favore della comunità, sia a presidio dei mercati settimanali che in orari pomeridiani e serali.

L’assessore Ceolin ha sottolineato poi che le criticità del territorio sono costantemente monitorate dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, del quale il Comune di Pordenone è componente permanente, ed è il tavolo tecnico presieduto dal Questore a predisporre periodicamente il programma di vigilanza statica e dinamica coinvolgendo Polizia di Stato e Locale.

«Per quanto riguarda la gestione dei fatti delittuosi da parte di minori – spiega Ceolin – gli organi di Polizia, e in primis la Polizia Locale, provvedono rigorosamente a effettuare presso il Tribunale per i minorenni della Procura della Repubblica le segnalazioni previste per i reati accertati. Nella gestione dei singoli casi è costante sia il confronto con i Servizi Sociali d’Ambito che il dialogo con i genitori ed eventualmente con le direzioni scolastiche degli Istituti in cui si verificano fatti rilevanti. A ciò si aggiunge il prezioso lavoro preventivo dell’Educativa di Strada e quello degli educatori presso i Centri Giovani di Pordenone. Questa Amministrazione – conclude l’assessore Ceolin – investe molto nelle Politiche giovanili e nel Sociale, programmando numerosissime attività che coinvolgano i ragazzi».

In conclusione, l’assessore Ceolin si è detta fiera di tutto il lavoro svolto a Pordenone dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale, fermo restando che la qualità di servizi e di risposte ai cittadini può essere sempre migliorata.

DELITTI Anno 2023 Anno 2024 DIFFERENZA %

FURTI 739 726 -1,76%

In abitazione 173 167 -3,47%

In esercizi commerciali 119 89 -25,21%

Su auto in sosta 56 21 -62,5%

TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 446 386 -13,45%

DANNEGGIAMENTI 199 171 -14,07%

ALTRI DELITTI 412 399 -3,15%

TOTALE DELITTI 2.179 2.019 -7,92%

Fonte: Prefettura di Pordenone

