CS Anche le statue parlano” visite teatralizzate inclusive al Museo Archeologico di Torre

“Anche le statue parlano” visite teatralizzate inclusive al Museo Archeologico di Torre

Pordenone, 27/01/2025

E se il Castello di Torre iniziasse a parlare, quali storie racconterebbe?

Domenica 9 febbraio 2025 al Museo Archeologico del Friuli Occidentale presso quell’antico maniero andrà in scena “Anche le statue parlano”, un progetto che nasce dall’idea che i musei non vanno solo visti, ma anche ascoltati. Per questo sarà proposto a tutti un viaggio affascinante nelle collezioni museali, attraverso le azioni sceniche e le voci dei giovani attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione, accompagnati da contributi musicali cantati e suonati dal vivo dal cantautore Edoardo De Angelis.

Il progetto è rivolto a un ampio pubblico con l’inclusione particolare di non vedenti e ipovedenti ed è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, organizzato dall’Associazione Culturale CulturArti di Udine con la collaborazione del Comune di Pordenone. Questa iniziativa rientra nel programma delle attività di valorizzazione del patrimonio custodito al Museo Archeologico del Friuli Occidentale, oltre a celebrare la figura del conte Giuseppe di Ragogna nel 55° anniversario dalla sua scomparsa.

«Gli spazi espositivi della rete museale di Pordenone – sottolinea il vicesindaco reggente Alberto Parigi – propongono attività diversificate per essere luoghi culturalmente vivaci per i visitatori di ogni età: bambini, famiglie, persone anziane, con differenti disabilità o difficoltà di apprendimento. Luoghi inclusivi in cui far crescere la cultura, secondo una linea ben precisa della nostra Amministrazione».

Il progetto “Anche le statue parlano” intende collegare passato e presente, archeologia e storia contemporanea. Si tratta di un vero e proprio percorso all’indietro nel tempo, un progetto innovativo di valorizzazione culturale accessibile a tutti, ideato per far conoscere e apprezzare le storie e le leggende relative alle opere conservate presso il Museo Archeologico. Insomma, un filo diretto tra la Storia passata e quella dei nostri giorni, ricordando quanto sia necessario tutelare, conservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale.

Queste “visite teatralizzate” si terranno domenica 9 febbraio in tre repliche (ore 15.15, 16.30 e 17.45) e sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. Per partecipare è necessario prenotarsi su: bit.ly/torrepn .

