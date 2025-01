Conferenza stampa di presentazione ddl “Adozione del Piano triennale della prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della Educazione alla salute e ai corretti stili di vita in memoria di Umberto Ver…

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Conferenza stampa di presentazione ddl “Adozione del Piano triennale della prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della Educazione alla salute e ai corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi”

Roma, 27 gen. – “Domani, martedì 28 gennaio, alle ore 12.00, presso la Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, su iniziativa del senatore della Lega Roberto Marti, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Adozione del Piano triennale della prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della Educazione alla salute e ai corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi”.

Saranno presenti e interverranno, oltre all’organizzatore, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, il presidente della Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore del Programma di Senologia, Istituto europeo di Oncologia di Milano, Paolo Veronesi, oltre alle testimonianze di Francesca Scaglione, insegnante della scuola primaria e influencer, Achille Polonara, cestista della Virtus Bologna e Chiara Maci, consulente food and beverage. Modera l’incontro Donatella Barus, direttrice Magazine Fondazione Umberto Veronesi ETS.

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Per l’accredito dei colleghi sono necessari luogo e data di nascita, numero di telefono, numero tessera ordine giornalisti (o numero documento identità per fotografi e operatori).

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sui canali web del Senato.

Ufficio Stampa Lega Senato