AGENDA STAMPA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 28 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

PRESIDENTE

📌11 Palazzo del Quirinale. Partecipazione alla celebrazione del Giorno della Memoria

AULA

📌9.30 discussione generale Dl Ucraina

📌 14 voti Dl Ucraina

📌A seguire voti:

Mozioni Corte penale internazionale (Conflitto Gaza)

Mozioni Politiche industriali

Mozioni Competitività europea (Rapporto Draghi)

Pdl Giochi della gioventù

Pdl Veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

Ddl Ordine costantiniano San Giorgio di Parma

Pdl Partecipazione lavoratori gestione impresa

Pdl Viaggi nella memoria

Mozioni promozione maratone e atleti stranieri

COMMISSIONI

📌10.15_Giustizia_audizioni su tutela minori in affidamento

📌11_Giustizia_audizioni in tema di violenza sessuale

📌12.15_Ambiente e Attività produttive_indagine conoscitiva su energia nucleare e transizione energetica (audizioni)

📌12.30_Affari costituzionali_audizioni su istituzione regione Roma capitale

📌19 o termine votazioni Aula pomeridiane_Commissione Covid_audizione di rappresentanti dell’ISTAT

EVENTI

📌10 Sala della Lupa. Presentazione della Fondazione Leonardo ETS. Messaggio Presidente Fontana. Diretta webtv

📌10 Sala della Regina. La legge apparente. Problemi di affettività e certezza della legge tra tecnica normativa, sociologia, politica

📌10.30 Sala Cenacolo. Convegno: “Presentazione della petizione per la revisione costituzionale in materia di salute ed offerta sanitaria”.

📌11 Sala Refettorio. InClasse – Radici per il futuro. Imparare, comprendere e partecipare, per crescere cittadini consapevoli. Fondazione Articolo 49

📌14.30 Sala Matteotti. Presentazione del libro: “Monte Sole, la memoria pubblica di una strage nazista”, di Eloisa Betti. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌15 Aula dei Gruppi parlamentari. Convegno: “Liberiamoci dalla violenza. Pregiudizio e prospettive future”. Partecipa Segretaria di Presidenza Carolina Varchi. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 “Geopolitica dello spazio”. Presentazione libro di Emilio Cozzi. Andrea Mascaretti

📌13 80° anniversario eccidio di Villa Marzan – la strage dimenticata. Nadia Romeo

📌16 Crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio: quale risposta giurisdizionale? Stefania Ascari

📌17.30 Il lavoro in Italia, un profilo storico dall’unità ad oggi. Toni Ricciardi

📌19 Conferenza di restituzione dei progetti. Sara Kelany