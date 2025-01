comunicato stampa – Bressanone

(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

Bressanone

CAOS, RISSE e TRAGEDIA SFIORATA al “FORUM”

BIGLIETTI VENDUTI a CENTINAIA OLTRE la CAPIENZA

Per ENTRARE, in 200 TENTANO di SFONDARE il “CORDONE” di

POLIZIA, CARABINIERI e STEWARDS

PERDE CONOSCENZA per ABUSO di ALCOOL

SOCCORSA dall’AMBULANZA

RAGAZZINA 15enne

Questore,

“MATURABALL” SGOMBERATO

ORGANIZZATORI SANZIONATI

Si è conclusa nel peggiore nei modi la serata del “MATURABALL” in programma ieri sera al “Forum” di Bressanone, struttura comunale capace di ospitare circa 1.000 persone.

In tarda serata, accortisi che l’afflusso all’interno era oramai ben oltre il consentito, i responsabili comunali chiedevano alle Forze dell’Ordine ed agli stewards di bloccare gli ingressi.

A quel punto circa 200 giovani, molti dei quali in preda ai fumi dell’alcool e quasi tutti in possesso dei biglietti a loro improvvidamente venduti dagli organizzatori ben oltre la capienza consentita, hanno tentato con la forza di sfondare il cordone di Polizia, Carabinieri e Stewards, venendo tuttavia respinti a fatica.