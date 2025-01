(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Rai. Bonelli e Fratoianni (Avs), la destra vuole commissariare le

trasmissioni d’inchiesta, a partire da Report. L’amministratore delegato

Rai venga in Vigilanza

La circolare dell’amministratore delegato Rossi di fatto commissaria i

programmi Rai, ed è di tutta evidenza che l’obiettivo principale è la

trasmissione Report.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

La Rai dovrebbe essere grata al lavoro che Report sta facendo non solo in

termini di ascolti ma anche perché a partire dall’ultima inchiesta sulla

società Visibilia della ministra Santanchè ha consentito di fare luce su un

aspetto importante poi ripreso da tutti i media nazionali e all’attenzione

dell’opinione pubblica. Riteniamo questa decisione un atto contro la

libertà d’informazione e l’autonomia dei giornalisti . Chiediamo all’AD

Rossi di chiarire rapidamente e – concludono Bonelli e Fratoianni – di

venire in commissione di vigilanza, organismo parlamentare che è

paralizzato per volontà della destra.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 25 gennaio 2025

