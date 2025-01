Grosseto, approvato dal Consiglio provinciale il bilancio di previsione e il DUP 2025-207: 25 milioni di investimenti su viabilità e ponti

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 *Provincia di Grosseto*

*Comunicato stampa del 25 gennaio 2025Grosseto, approvato dal Consiglio

provinciale il bilancio di previsione e il DUP 2025-207: 25 milioni di

investimenti su viabilità e ponti*

Sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio provinciale di Grosseto,

nella seduta del 24 gennaio, il bilancio di previsione e il DUP -documento

unico di programmazione per il triennio 2025-2027. Previsti interventi di

manutenzione straordinaria della viabilità provinciale per complessivi 25

milioni dei quali la metà destinata ai ponti. Confermata la scelta di non

applicare il canone Cosap nel triennio 2025-2027.

“Vorrei ringraziare i consiglieri provinciali per l’apporto che hanno dato

sia in sede di Commissione che in Consiglio provinciale. –* ha affermato il

presidente della Provincia Francesco Limatola* – E’ un bilancio

caratterizzato da un forte impegno dell’Ente nella riorganizzazione della

spesa corrente in modo da liberare risorse da destinare ai servizi. Abbiamo

ad esempio acquistato il Convitto di Arcidosso, che ci consentirà di

risparmiare sulla parte corrente 78mila euro all’anno di canoni di

locazione. In questa logica saranno riorganizzati anche il Suap e i servizi

informatici. Abbiamo così recuperato risorse di parte corrente, potendo

anche confermare la scelta di continuare a non applicare il canone Cosap

nei prossimi tre anni, sui passi carrabili ad uso agricolo, commerciale,

industriale, artigianale e a civile abitazione. Si aprono possibilità di

effettuare nuove assunzioni per potenziare i servizi viabilità e quelli

erogati in forma associata, interpretando appieno il ruolo della Provincia

come la Casa dei Comuni. Ne è un esempio la stazione unica appaltante,

attraverso la quale la Provincia sta espletando le gare di appalto per

conto di diverse amministrazioni comunali, rispettando i tempi e garantendo

investimenti a beneficio di tutti i territori.”

“Sempre con il bilancio è stato dato il via libera alla nascita del Polo

agroalimentare – *prosegue Francesco Limatola* – accertando 2milioni e

mezzo euro erogati tra Regione e Ministero, a cui la Provincia aggiunge

350mila euro di risorse proprie. Il Polo agroalimentare è un investimento a

servizio delle piccole e piccolissime imprese del settore agroalimentare

che da sole non riuscirebbero a vincere la sfida dell’innovazione e della

sostenibilità.”

“Per quanto riguarda la viabilità –*spiega Francesco Limatola* –tra gli

interventi più urgenti ci sono diverse rotatorie come quella di Porto

Ercole-Terrarossa. Un altro lavoro importante è la sistemazione della frana

sulla provinciale sp4 Pitigliano -Santa Fiora, per la quale ci sono 3

finanziamenti (regionale, ministeriale e Cosvig) per circa 8 milioni di

euro, che ci consentono di progettare e realizzare un nuovo tracciato.

Abbiamo finanziato due accordi quadro da un milione 250mila euro l’uno, che

garantiscono una certa flessibilità sulla manutenzione delle strade e

coinvolgeremo i sindaci nella definizione delle priorità. In tutto

prevediamo 25 milioni per la viabilità, la metà circa delle risorse da

destinare ai ponti. Continua purtroppo ad esserci un vulnus che riguarda

tutte le Province che devono contribuire alla Finanza dello Stato. Per

quanto riguarda la Provincia di Grosseto dobbiamo dare allo Stato nei

prossimi 3 anni oltre 15 milioni di euro. Ma gli uffici stanno svolgendo un

lavoro importante nella ricerca di ulteriori finanziamenti extra provincia.

Abbiamo finanziato per 130mila euro anche il restyling dell’autoparco dove

trasferiremo alcuni uffici, risparmiando sul numero di sedi della Provincia

e investendo più risorse sui servizi.”

“Sull’edilizia scolastica – *conclude il presidente Limatola –*abbiamo

partecipato a un bando regionale per 1milione e 500mila euro per

l’efficientamento energetico dell’enogastronomico di Orbetello; 300mila

euro sono stati previsti per i cancelli nuovi alla Cittadella dello

Studente di Grosseto. Messo in bilancio anche il rifacimento della

copertura del Liceo Artistico Grosseto, del laboratorio Nautico di

Orbetello e della palestra di Follonica, il restauro del portone del liceo

di Manciano; la realizzazione dell’ascensore all’Iti di Grosseto. Quindi

pur nelle difficoltà storiche del bilancio legate alla legge Delrio sulla