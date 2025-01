CS_PT_GIORNATA_MEMORIA

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 PIEVE TORINA CELEBRA LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il Sindaco Alessandro Gentilucci e l’amministrazione comunale di Pieve Torina celebreranno lunedì 27 gennaio la Giornata della Memoria con l’apposizione di una targa simbolica nel Parco Rodari. “Abbiamo voluto realizzare un monumento con una dedica a tutte le vittime dell’Olocausto” sottolinea Gentilucci. “È importante che i ragazzi sappiano cosa è successo nel campo di sterminio di Auschwitz. Ecco perché, oltre alla targa, abbiamo organizzato una esposizione di pannelli illustrativi per ricostruire cosa significarono le leggi razziali, la deportazione e l’eliminazione di milioni di ebrei. Vi sarà anche la proiezione di un film di animazione sul tema, rivolta agli studenti del nostro istituto scolastico ma aperta a tutti”.

Il programma della Giornata della Memoria si aprirà a Pieve Torina proprio con la visione del cartone animato “La stella di Andra e Tati” alle ore 10.45 presso la sala Rubner, per poi proseguire nel pomeriggio, alle ore 15, con l’inaugurazione dell’esposizione dei pannelli illustrativi sempre alla Rubner e, alle 15.30, con la posa della targa commemorativa al Parco Rodari che sarà accompagnata dalle note di un violino.

“Un momento di riflessione” conclude Gentilucci “quanto mai necessario in un periodo di conflitti come quello che stiamo vivendo”.