[Comune Palermo] Dichiarazione consigliere FDI Antonio Rini – Approvazione budget 2025 AMG

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“ L’approvazione del budget 2025 di Amg e del piano industriale, da parte

del consiglio comunale di Palermo, permetterà di proseguire nel piano di

rilancio della società partecipata che passa anche dagli investimenti e dal

rafforzamento del capitale umano. Il consiglio comunale ha dimostrato

ancora una volta senso di responsabilità e attenzione verso le partecipate

che si traduce in servizi migliori alla città sia per la metanizzazione che

per l’illuminazione pubblica su cui servono decisi passi in avanti.”

A dichiarando il consigliere di FDI Antonio Rini