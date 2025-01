(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Carabinieri, Zoffili (Lega): “Tuttobene e Casu eroi uccisi da Brigate Rosse che non dimentichiamo”

Roma, 25 gen. – “Ricordiamo con profondo rispetto e affetto il Tenente Colonnello Emanuele Tuttobene e l’Appuntato Antonino Casu, militari dell’Arma dei Carabinieri barbaramente uccisi il 25 gennaio 1980 a Genova in un attentato delle Brigate Rosse. Un sacrificio enorme che non dimentichiamo”.

Così il Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati Eugenio Zoffili.