(ARC) Pnrr: Amirante, sostegno ai Comuni con bando da 2 mln euro per 2025

Udine, 25 gen – La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su

proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e

Territorio, Cristina Amirante, ha approvato il bando rivolto

agli Enti locali per la concessione di contributi che si potranno

configurare, in relazione alle esigenze specifiche, come

cofinanziamento al contributo per gli interventi finanziati con

fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) oppure

con fondi del Piano nazionale complementare (Pnc).

“Con la norma di stabilit? 2025 ? stata riproposta la misura per

sostenere gli interventi finanziati con fondi del Pnrr ovvero con

fondi del Pnc per garantire la tempestiva realizzazione e la

piena funzionalit? di tali opere, nonch? per interventi

strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle

stesse – spiega Amirante -. Per questo, sono stati stanziati 6

milioni su tre anni. Si tratta di un sostegno fondamentale per i

Comuni che stanno eseguendo le opere e che, spesso, si trovano

ad affrontare delle criticit? in cantiere o che hanno necessit?

di realizzare opere complementari”.

L’avviso approvato dall’Esecutivo regionale disciplina i

requisiti, i criteri, le modalit?, i termini e la modulistica per

la concessione dei contributi. Nel dettaglio, il procedimento ? a

sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate per un

totale di 6 milioni di euro suddivisi in 2 milioni annui, per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla direzione

centrale Infrastrutture e Territorio, all’indirizzo pec

data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La scadenza ? prorogabile

con decreto del direttore centrale, in relazione alla

disponibilit? di risorse.

Il finanziamento ? concesso per le spese non coperte dai

contributi gi? concessi a valere sui fondi del Piano nazionale di

ripresa e resilienza o del Piano nazionale complementare e da

eventuali ulteriori assegnazioni a valere sul Fondo per l’avvio

di opere indifferibili, al fine di garantire la tempestiva

realizzazione e la piena funzionalit? di tali opere, nonch? per

interventi strettamente necessari al completamento e al

miglioramento delle stesse.

Il contributo finanzia altres? varianti in corso d’opera che si

rendano necessarie per effetto di circostanze imprevedibili o per

altri casi previsti dall’ art. 106 del Dlgs.50/2016 o dall’art.

120 del d.lgs 36/2023.

Sono esclusi dal finanziamento le varianti, le revisioni o

l’adeguamento dei prezzi e dei corrispettivi su contratti

d’appalto stipulati qualora trovino copertura nelle voci del

quadro economico o per le quali sia stato richiesto l’accesso al

fondo di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022.

