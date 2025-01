(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 CUNEO, PATUANELLI (M5S): DA GENNAIO MENO SOLDI E PIÙ TASSE, VERGOGNA

“Da questo mese ci saranno meno soldi in busta paga e aumenteranno tasse e bollette. Oggi la stampa si accorge di quello che diciamo da mesi, ovvero che il tanto sbandierato taglio del cuneo fiscale nel 2025 non esiste, nonostante gli esponenti della maggioranza abbiano continuato a sbandierarlo in ogni occasione utile.

Questo Governo non ha solo distrutto il tessuto produttivo del Paese (24 mesi di calo della produzione industriale) ma prende reiteratamente in giro i cittadini.

Un Governo di impresentabili che si dovrebbero dimettere e di dilettanti allo sbaraglio in campo economico e industriale, che mentono sapendo di mentire.

È un esecutivo concentrato in una guerra alla magistratura che non accorcia i tempi dei processi, che rilascia criminali internazionali con volo di Stato quando doveva cercare i trafficanti di esseri umani “su tutto il globo terracqueo”.

E che oggi, dati alla mano, mette le tasche nei già alleggeriti portafogli delle persone, nel silenzio generale e dopo aver propagandato per un anno il mantra del cuneo fiscale abbattuto, del “meno tasse e più soldi per tutti.

Vergogna”.

Cosi in un post sui social il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.

