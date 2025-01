Comunicato Stampa – Festa di San Sebastiano 2025, la Polizia Locale di Voghera celebra un anno d’impegno e risultati sul fronte Sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

di Voghera

Report attività 2024

a cura del Comune di Voghera

Polizia Locale di Voghera

Report attività 2024

DATI GENERALI

ORGANICO

E STRUTTURA OPERATIVA

INTRODUZIONE

La Polizia Locale di Voghera si conferma un

pilastro fondamentale nella sicurezza e nella

prevenzione sul territorio comunale.

Nel corso del 2024, su impulso

dell’Amministrazione Comunale guidata dal

Sindaco, Paola Garlaschelli, grazie al

costante impegno del personale e alla

collaborazione con le altre forze dell’ordine,

sono stati raggiunti importanti risultati

operativi. L’impegno profuso dall’assessore

William Tura e dal comandante, Mauro

Maccarini, hanno consentito di sviluppare e

rafforzare ulteriormente i servizi in linea con

il mandato amministrativo e le istanze dei

cittadini.

La Polizia Locale di Voghera è composta da un

organico qualificato e ben strutturato per

garantire efficienza e rapidità di intervento:

Personale

1 comandante, 1 vicecomandante, 3 ufficiali e 30

agenti (di cui 5 neo assunti nel 2024 per

rafforzare la presenza sul territorio).

Ripartizione degli Agenti

Il 70% degli agenti sono totalmente dedicati

all’attività sulle strade.

Ufficio Infortunistica: 1 agente.

Ufficio Servizi: 1 agente.

Ufficio Verbali: 1 agente

Ufficio Traffico: 1 agente

(+ 1 responsabile amministrativo + 2 operai)

Ufficio Informatori: 3 agenti

Ufficio PG: 1 agente

(Alcuni impegnati al bisogno anche in attività esterne).

Questo documento riassume i principali dati

e interventi, sottolineando l’efficacia di un

approccio

combina

prevenzione,

educazione e azione diretta per garantire

una città più sicura e vivibile.

Segreteria Comando: 2 addette amministrative

Veicoli:

8 auto;

2 moto.

Nuovi orari di apertura al pubblico del Comando della Polizia Locale di Voghera

Dal lunedì al sabato: 9:00 – 12:00.

·Pomeriggi: non previsti per ottimizzare il personale e potenziare le operazioni sul territorio.

·Sabato mattina: nuova opportunità per i pendolari che lavorano fuori città durante la settimana.

La decisione di modificare gli orari nel 2024 si è basata sull’analisi dei dati d’accesso, che

evidenziano come la maggior parte delle interazioni avvengano tramite canali digitali o telefonici.

SICUREZZA STRADALE

Incidenti stradali rilevati: 315 nel 2024

(+15% rispetto al 2023)

Posti di Controllo: 249 operazioni svolte

(con oltre 4.500 veicoli verificati)

Ordinanze di Viabilità: 197

(+23% rispetto al 2023)

VIDEOSORVEGLIANZA E SANZIONI

Dal 2020 la rete di telecamere attive

è stata raddoppiata, arrivando a 129 dispositivi,

con l’aggiunta di 10 bodycam e dashcam.

Sanzioni Totali: 12.960

(+560 rispetto al 2023)

(+23% rispetto al 2023)

PREVENZIONE CRIMINI

Presidi alla Stazione FS

di Piazzale Marconi

Quotidianamente dalle 18:30 alle 20:30

Controlli speciali congiunti mensili

da settembre a dicembre 2024

con Polizia di Stato e Unità Cinofila,

in sinergia con Carabinieri e Polfer

EDUCAZIONE E PREVENZIONE

Lezioni nelle Scuole

93 ore dedicate all’educazione alla legalità,

con particolare focus sul “Codice Rosso”

Nell’ambito delle iniziative collegate alla sensibilizzazione sul capitolo

“Codice Rosso”, molte forze di polizia locale adottano iniziative diverse,

spesso concentrandosi nell’apertura di uffici dedicati e nell’attivazione di

numeri di telefono specifici per le segnalazioni.

La scelta della Polizia Locale di Voghera è stata diversa. Si è scelto di

puntare sulla prevenzione attiva andando direttamente nelle scuole.

L’obiettivo è stato far emergere situazioni critiche prima che

diventassero emergenze, sensibilizzando e supportando giovani e

famiglie attraverso il dialogo e l’ascolto. Questa strategia ha riscosso

grande interesse e ha permesso di essere contattati da molte realtà

esterne, interessate a replicare il modello di Voghera.

L’ascolto è il perno della strategia adottata: non solo s’interviene ma si

mira a costruire un rapporto di fiducia che consenta di anticipare e

prevenire.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Comunicazioni di Notizie di Reato: 104 nel 2024

(+27% rispetto al 2023)

◦Di cui a carico di ignoti: 35

◦A seguito di incidenti stradali: 12

•Relazioni ai sensi dell’art. 11 D.L.vo n. 274/2000: 91 nel 2024

(senza querela per violazioni dell’art. 590 C.P.)

•Deleghe d’Indagine da Parte dell’Autorità Giudiziaria: 47 nel 2024

(incremento rispetto alle 17 del 2022)

•Richieste di Atti da Parte di Altre Forze dell’Ordine: 12 nel 2024

•Rinvenimenti di Oggetti/Veicoli: 9 nel 2024

•Denunce Varie: 78 nel 2024

(41 denunce/querele e 37 dichiarazioni di smarrimento)

•Fotosegnalamenti: 20 nel 2024 (doppio rispetto al 2023)

•Richieste di Inserimento in Banca Dati SDI: 113

(+76% rispetto al 2022)

•Sequestri: 8 nel 2024

•Arresti: 1 nel 2024

INFORMATIVE E NOTIFICHE

TOTALE INFORMAZIONI: 3975

(incremento rispetto alle 2280 del 2023)

•Residenze, Cambi di residenza, Accertamenti irreperibilità,

Accertamenti minori, Accertamenti per cittadinanza,

Carte d’identità domiciliari, ecc.

TOTALE NOTIFICHE: 912

(incremento rispetto alle 890 del 2023)

•Contravvenzioni, Elettorale, Atti giudiziari, atti Prefettura di Pavia,

Attività connesse alla Tutela Minori, Segnalazioni per animali, ecc.

INTERVENTI SANITARI

La Polizia Locale collabora attivamente con i servizi sanitari locali

per la gestione di interventi sensibili quali i Trattamenti Sanitari

Obbligatori (TSO) e gli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO).

•Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO)

◦2024: 13 interventi

◦2023: 16 interventi.

•Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO)

◦2024: 13 interventi

◦2023: 20 interventi

I RICONOSCIMENTI

·Gennaio 2025: In occasione della Giornata della Polizia Locale regionale,

tenutasi a Varese, la Sovrintendente Rosanna Fariseo è stata insignita della

croce e del nastrino per meriti speciali. Il riconoscimento è legato a un

intervento avvenuto il 30 aprile 2023, quando, fuori servizio, ha soccorso una

donna aggredita da un uomo in stato di ebbrezza, riuscendo a mettere in salvo

la vittima nonostante l’assenza di pattuglie disponibili delle forze dell’ordine.

·Dicembre 2024: Durante il Forum di Polizia Locale tenutosi a Bergamo, il

Comando di Voghera è stato insignito di un encomio solenne e di un attestato

di pubblica benemerenza. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito

per il tempestivo intervento degli agenti Antonio Tonelli e Giovanni Mosa, che

l’11 marzo 2024 hanno salvato un cittadino colpito da arresto cardiaco,

utilizzando il defibrillatore in dotazione.

·Ottobre 2023: L’agente Fabio Draghi è stato insignito dell’Onorificenza al

Merito della Repubblica Italiana. Questo riconoscimento sottolinea il suo

costante impegno in campo sociale, storico e culturale, evidenziando il suo

contributo alla comunità oltre al servizio in uniforme.

·Ottobre 2021: La Regione Lombardia ha conferito agli operatori della Polizia

Locale di Voghera un attestato con nastrino per l’attività svolta durante i mesi

più critici della pandemia da COVID-19, in particolare nel periodo del lockdown.

Questo riconoscimento evidenzia la dedizione e il servizio prestato in momenti

di emergenza sanitaria. Questi riconoscimenti testimoniano l’elevato livello di

professionalità e dedizione degli agenti della Polizia Locale di Voghera nel

servire e proteggere la comunità con professionalità.

LE DICHIARAZIONI

Paola Garlaschelli

Sindaco di Voghera

“I risultati ottenuti dalla Polizia Locale nel

2024 dimostrano quanto l’amministrazione

comunale stia investendo in sicurezza,

innovazione e presenza sul territorio in linea

con il mandato elettorale. Con l’ampliamento

della rete di videosorveglianza, il presidio

fisso alla stazione ferroviaria e il dialogo

costante con i cittadini, stiamo lavorando per

rendere Voghera una città sempre più

sicura, a misura di famiglie, studenti e

pendolari. Continueremo a impegnarci per

migliorare i servizi, valorizzando il lavoro

straordinario della Polizia Locale.”

William Tura

Assessore alla Sicurezza

“La sicurezza urbana è una priorità non

negoziabile. Nel 2024, abbiamo consolidato

le nostre risorse, ottimizzato l’impiego del

personale e intensificato i controlli in aree

sensibili. L’integrazione tra la Polizia Locale,

le altre forze dell’ordine e i nuovi osservatori

civici rappresenta un esempio virtuoso di

collaborazione. Ringrazio agenti, ufficiali e

tutti gli operatori in forza al Comando della

Polizia Locale per il grande impegno e

assicuro che continueremo a dotare il corpo

di strumenti sempre più efficaci per

garantire tranquillità e ordine alla nostra

comunità.”

Mauro Maccarini

Comandante della Polizia Locale di Voghera

“Il 2024 è stato un anno di grandi sfide e importanti risultati per la

Polizia Locale di Voghera. Abbiamo rafforzato la nostra capacità

operativa, migliorato la sicurezza urbana e intensificato il dialogo

con i cittadini. La scelta di ottimizzare gli orari di apertura al

pubblico e l’impiego delle risorse ci ha permesso di rispondere con

maggiore efficacia alle esigenze della comunità, garantendo

tempestività e qualità nei servizi. Ringrazio ogni membro del nostro

corpo per la dedizione e l’impegno che hanno dimostrato, elementi

fondamentali per raggiungere questi obiettivi.”