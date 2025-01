(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DIRETTORE GENERALE

Comunicato

Stampa

GABINETTO ISTITUZIONALE

n. 13/2025

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

del 24/01/2025

Città Metropolitana di Messina, dal prossimo lunedì senso unico alternato

in un tratto della strada provinciale 11 di Mongiuffi

L’interdizione interessa il tratto compreso tra il km. 0+700 e il km 0+900

La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione temporanea del senso unico

alternato, regolato da impianto semaforico, lungo il tratto compreso tra il km. 0+700 e il km

0+900 della strada provinciale 11 di Mongiuffi.

L’ordinanza, in vigore dal 27 gennaio 2025, è stata emanata per consentire al Consorzio

Messina-Catania la messa in sicurezza del versante sovrastante alla strada provinciale che,

nei prossimi mesi, sarà interessato dai lavori di realizzazione della nuova tratta ferroviaria

tra il capoluogo peloritano e quello etneo.

“La Città Metropolitana di Messina – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – ha

predisposto l’ordinanza per consentire al Consorzio l’esecuzione degli interventi

propedeutici alla realizzazione dell’importante collegamento ferroviario tra Messina e

Catania. La Polizia Metropolitana e il nostro personale tecnico monitorerà costantemente la

situazione dei luoghi per garantire la sicurezza della transitabilità lungo l’arteria stradale di

competenza di Palazzo dei Leoni”.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Dott. Giuseppe Spanò

Il Responsabile del Servizio Gabinetto Istituzionale

Ing. G. Maggioloti

Palazzo dei Leoni – Corso Cavour, 87 – 98122 Messina

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx