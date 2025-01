(ACON) FOTOVOLTAICO. TRELEANI (FDI): STOP AQUILEIA, GRAZIE AI DUE MINISTRI

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

ven 24 gennaio 2025 Trieste, 24 gen – Il consigliere regionale di Fratelli

d’Italia Igor Treleani esprime in una nota grande soddisfazione

per la formale opposizione da parte del Ministero della Cultura

alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in prossimit? del

sito Unesco di Aquileia.

“Non avevo dubbi – spiega il consigliere di Maggioranza – che

portando all’attenzione del Consiglio dei Ministri un progetto

cos? delicato e impattante per il territorio del comune di

Aquileia, il parere sarebbe stato contrario. Nei giorni scorsi mi

sono confrontato in modo assiduo con il ministro Luca Ciriani per

fornire tutte le informazioni necessarie e manifestare la grande

preoccupazione del territorio rispetto a questo progetto, che

considero fuori luogo”.

“Ringrazio i ministri Ciriani e Giuli che in tempi rapidissimi

hanno approfondito la situazione, prendendo una posizione di

netta contrariet? a tutela di Aquileia. Io e tutto il gruppo di

Fratelli d’Italia – conclude Treleani – continueremo a seguire la

situazione, convinti di dover agire a tutti i livelli

istituzionali con determinazione per difendere un importante

patrimonio storico, artistico e archeologico della provincia di

Udine e dell’intera regione”.

