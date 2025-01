(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

SANTANCHE’, CAPPELLETTI (M5S): IN CDM VA IN SCENA ‘IL SILENZIO DEGLI INDECENTI’

ROMA, 23 GEN. – “E’ grottesco il cdm di questa sera. Santanchè arriva come nulla fosse, prende e se ne va. Anche oggi che emergono nuove ombre sui traffici relativi alle sue aziende. Abbiamo una bugiarda olimpionica a rappresentare il turismo italiano, e i suoi colleghi ministri cadono tutti dal pero dicendo che a palazzo Chigi “non si parla di Santanchè”. Sembra il fight club. O per citare un altro film, pare più “il silenzio degli indecenti”. Meloni, invece, ricorda ogni giorno di più Pilato: cosa rappresenta Santanchè per il suo partito che non può essere in alcun modo toccata? Avanti tutta con la mozione di sfiducia, questa pantomima è durata pure troppo”. Così in una nota il deputato M5s Enrico Cappelletti.

