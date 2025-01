(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Migranti: Mauri (Pd); Piantedosi prende in giro gli italiani, Meloni riferisca

In 24h dal governo due ricostruzioni contrastanti

“Il Ministro Piantedosi sta prendendo in giro gli italiani. E lo fa senza ritegno dall’Aula del Parlamento. Perché non può che essere una grave presa in giro dire che hanno rimpatriato un ricercato dalla Corte penale internazionale con un aereo di Stato per in problema di sicurezza. Sarebbe più corretto dire che hanno organizzato la fuga dalla Corte Penale di un criminale e torturatore che fa affari con i trafficanti di uomini.

Siamo di fronte a ricostruzioni improbabili che gridano vendetta. L’unica verità è quella che il Governo non sta dicendo.

Per questo, chiediamo che sia la presidente del Consiglio Meloni a fare chiarezza in Parlamento su quanto è realmente accaduto. Ad oggi, abbiamo due ministri, Nordio e Piantedosi, che in appena 24 ore hanno fornito ricostruzioni contrastanti e fantasiose, incapaci di spiegare cosa sia successo davvero.”

Così in una nota il responsabile nazionale sicurezza del Pd, il deputato democratico, Matteo Mauri.

Roma, 23 gennaio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it