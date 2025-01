COMUNICATO STAMPA RICEVUTA LA DELEGAZIONE DI TAIYUAN

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

RICEVUTA LA DELEGAZIONE DI TAIYUAN

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero ha ricevuto lunedì 20 gennaio una delegazione di Taiyuan, capitale della provincia dello Shanxi, venuta in città per restituire la visita istituzionale della delegazione astigiana dell’aprile del 2024.

Taiyuan è una città che ha investito molto nel settore ambientale attuando interessanti politiche green.

Durante la visita la delegazione cinese ha avuto la possibilità di complimentarsi con i dieci agenti della Polizia Municipale che in occasione della festa di San Sebastiano hanno ricevuto gli encomi per meriti di anzianità di servizio e meriti di azioni di servizio

L’incontro si è concluso con il rituale scambio di doni ufficiali con gli ospiti cinesi: il Sindaco e Presidente della Provincia di Asti ha omaggiato i componenti della delegazione con una bottiglia di barbera omaggiata dal Consorzio.

