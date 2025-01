(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

CANNABIS. CIANCITTO (FDI): LE DROGHE NON SONO MAI LEGGERE, TUTELIAMO I GIOVANI E LA SALUTE PUBBLICA

“Da anni Fratelli d’Italia denuncia l’allarmante diffusione delle droghe, soprattutto tra i giovani, e l’indifferenza delle istituzioni verso politiche antidroga efficaci. Oggi l’Italia è ai vertici europei per il consumo di cannabis e cocaina, con dati preoccupanti che evidenziano il coinvolgimento di oltre il 28% degli studenti tra i 15 e i 19 anni. Nel 2023, gli accessi al pronto soccorso per droga sono aumentati del 5%, con 8.596 casi, di cui il 10% minorenni. Anche il consumo di cocaina è in crescita, così come la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), difficili da rilevare e pericolose per la salute pubblica, con 770 nuove sostanze identificate solo nel 2024. Non possiamo più tollerare la disinformazione che descrive la cannabis come ‘droga leggera’: con livelli di THC fino al 50%, è molto più pericolosa rispetto al passato, con effetti devastanti sull’intelligenza, il rendimento scolastico e la salute mentale dei giovani. Il Governo Meloni ha intrapreso un lavoro serio per affrontare il problema, rafforzando la prevenzione, la cura e la riabilitazione, attraverso linee guida condivise con esperti e associazioni. Fratelli d’Italia continuerà a combattere per un approccio unitario e deciso contro tutte le droghe, senza distinzioni. Le droghe fanno male, sempre. È tempo di dire basta”. Lo ha dichiarato oggi in Aula a Montecitorio il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto, componente della commissione Affari sociali.

