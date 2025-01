(ACON) SOCIALE. MARTINES (PD): TENERE CONTO DELLE DINAMICHE DEMOGRAFICHE

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 23 gen – “Nelle politiche sociali, il Friuli

Venezia Giulia ha anticipato i tempi soprattutto grazie a una

stagione di riforme fatte nella legislatura con Riccardo Illy. La

legge 6/2006, che ? ancora oggi applicata, con le molte risorse

che la Regione mette in campo, va aggiornata puntando molto sulla

prevenzione e tenendo conto delle dinamiche demografiche che

portano le politiche sociali a essere protagoniste”. Lo ha detto

il consigliere regionale Francesco Martines (Pd), intervenendo a

Trieste ad un incontro dedicato a “Programmare il sociale”.

“Il periodo del Covid ha scoperto settori di fragilit? molto

allargate – aggiunge Martines in una nota – per le quali non

bastano solo risorse, ma servono politiche di riorganizzazione e

pi? attenzione per l’assistenza territoriale, riequilibrando i

conti nel settore ospedaliero con continuit? di finanziamenti”.

ACON/COM/rcm

231859 GEN 25