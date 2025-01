(ACON) SICUREZZA. HONSELL (OPEN): I CPR DEGRADANO LE PERSONE, VANNO CHIUSI

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

delle forze dell’ordine rimasti feriti e contusi nell’ennesima

sommossa al Cpr di Gradisca. Ancora una volta si dimostra per? la

pericolosit? di quel modo di gestire delle strutture a tutti gli

effetti di reclusione, e la disumanit? delle condizioni in cui

sono rinchiuse delle persone nell’attesa di essere rimpatriate”.

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra

Fvg, Furio Honsell.

“Come Open Sinistra Fvg lo diciamo da anni: i Cpr vanno chiusi

perch? degradano chi vi ? rinchiuso e privato della libert? per

un reato amministrativo, e non penale, ovvero essere irregolare,

e abbruttiscono noi cittadini italiani, che tolleriamo una misura

cos? disumana che tutti sanno essere assolutamente inutile”,

insiste il consigliere di Opposizione.

“I numeri sono molto pi? grandi e quelle strutture sono solamente

delle galere per dei capri espiatori portati alla disperazione.

Tutto ci? viene fatto solamente per motivi propagandistici. Solo

la professionalit? degli agenti – conclude Honsell – permette di

evitare ogni volta gravi tragedie”.

