Dubai lancia un’iniziativa storica che favorisce ulteriormente l’acquisto della prima casa

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

In un’iniziativa storica destinata a trasformare il panorama immobiliare di Dubai, il Dubai Land Department (DLD) e il Dubai Department of Economy and Tourism (DET) hanno lanciato il First-Time Home Buyer Programme. Progettato per rendere l’acquisto di una casa più accessibile e finanziariamente sostenibile per gli emiratini e gli espatriati, il programma offre accesso prioritario a nuovi lanci, prezzi agevolati e soluzioni di mutuo personalizzate. È in linea con gli obiettivi della Dubai Real Estate Strategy 2033 per aumentare i tassi di proprietà immobiliare e raddoppiare il contributo del settore al PIL di Dubai.

Il programma per gli acquirenti di prima casa è stato lanciato ufficialmente il 2 luglio durante una conferenza stampa presso il Dubai Land Department alla quale hanno partecipato Majid Al Marri, CEO del settore registrazione immobiliare presso il Dubai Land Department, e Hadi Badri, CEO della Dubai Economic Development Corporation (DEDC), il braccio di sviluppo economico del DET, nonché altri alti funzionari del DLD, del DET e partner strategici chiave, tra cui importanti banche e sviluppatori immobiliari.

Supportando l’Agenda economica di Dubai D33 e la Strategia immobiliare di Dubai 2033, che mira a raddoppiare le dimensioni dell’economia di Dubai, l’iniziativa contribuisce ulteriormente agli obiettivi dell’Anno della comunità degli Emirati Arabi Uniti rafforzando la coesione sociale e la resilienza economica.

Il programma First-Time Home Buyer mette in mostra la forza delle partnership collaborative tra il settore pubblico e quello privato di Dubai, che sono diventate una caratteristica distintiva della strategia economica della città. Tra i principali sviluppatori immobiliari che hanno già aderito al programma figurano Azizi Developments, Beyond Developments, Binghatti Holding, DAMAC Properties, Danube Properties, Dubai Properties, Ellington Properties, Emaar Properties, Majid Al Futtaim Group, Meraas, Nakheel, Palma Holding e Wasl. Questi partner offrono un supporto senza precedenti a chi acquista casa per la prima volta, attraverso l’accesso prioritario alle unità in fase di lancio su planimetria e condizioni commerciali migliorate, tra cui prezzi preferenziali su unità fino a 5 milioni di AED.

Tra le banche partecipanti figurano la Commercial Bank of Dubai, la Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Emirates Islamic e Mashreq Bank, che offriranno prodotti di mutuo personalizzati, pensati specificamente per gli acquirenti idonei. Il programma continuerà ad accogliere nuovi partner anche dopo il lancio, per ampliare la scelta per chi acquista la prima casa.

Creato per tutte le nazionalità e tutti i livelli di reddito, il programma è aperto ai candidati di età pari o superiore a 18 anni, residenti negli Emirati Arabi Uniti e che attualmente non possiedono una proprietà residenziale di proprietà assoluta a Dubai.

Sua Eccellenza Helal Saeed Almarri, Direttore Generale del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET), ha dichiarato: “Il lancio del Programma per gli acquirenti di prima casa è una testimonianza della leadership visionaria di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, e segna una pietra miliare significativa per il settore immobiliare e sottolinea il nostro impegno per una crescita su larga scala.

Questa iniziativa rappresenta una potente leva economica, stimolando la domanda a lungo termine, immettendo liquidità nell’ecosistema immobiliare e accelerando il contributo del settore al PIL, in linea con l’Agenda Economica di Dubai, D33. Riducendo le barriere all’ingresso per gli emiratini e gli espatriati, stiamo rafforzando la fiducia degli investitori, aumentando i tassi di assorbimento del mercato e rafforzando il posizionamento globale di Dubai come città in cui convergono aspirazioni personali e ambizioni imprenditoriali.

In un clima globale in cui l’accessibilità abitativa è una sfida strutturale, Dubai offre un modello di sviluppo urbano sostenibile, che sostiene la fidelizzazione dei talenti, promuove la coesione della comunità e migliora la competitività della città come luogo in cui vivere, lavorare e investire.

Sua Eccellenza Omar Bu Shehab, Direttore Generale del Dubai Land Department (DLD), ha dichiarato: “Il programma First-Time Home Buyer incarna la visione strategica di Dubai per un mercato immobiliare più inclusivo, trasparente e accessibile. Agevolando l’ingresso nella proprietà immobiliare, diamo a individui e famiglie la possibilità di investire nel proprio futuro, supportando al contempo gli obiettivi più ampi della Dubai Real Estate Strategy 2033 e dell’Agenda Economica di Dubai D33. Questa iniziativa è un fattore chiave per la resilienza del mercato e posiziona Dubai come punto di riferimento globale per lo sviluppo urbano sostenibile”.