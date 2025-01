(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Riforestazione sul Municipio X di Roma Capitale, si parte. Dalla

commissione congiunta PNRR e Ambiente, belle notizie per il nostro

territorio.

Riforestazione sul Municipio X di Roma Capitale, si parte. Grazie ai fondi

straordinari del PNRR ed al canale preferenziale per l’utilizzo di queste

importanti risorse, sta partendo il piano di riforestazione del Municipio X

che vede Città Metropolitana come soggetto attuatore. Con l’obiettivo di

implementare il nostro patrimonio boschivo, tutelando e valorizzando il

nostro territorio anche in chiave di sostenibilità ambientale, sono

iniziati gli interventi per nuove piantumazioni nelle aree individuate dai

tecnici del Dipartimento. Nello specifico parliamo della Pineta delle Acque

Rosse (18 ettari), di Acilia Malafede (3,3 ettari) della Tenuta di

Castelporziano, delle aree verdi in zona Dragoncello. Saranno effettuate

vere e proprie riforestazioni con specie autoctone, in proporzione 70%

alberi e 30% arbusti. La conclusione delle attività è prevista entro

l’inizio della prossima primavera. Per quanto riguarda invece l’area di

Dragoncello, il progetto è in conferenza dei servizi per le autorizzazioni

necessarie. Per i primi 5 anni tutte le aree sottoposte ad intervento

saranno recintate e verranno predisposte tutte le cure necessarie per

garantire l’attecchimento delle alberature di prima grandezza. Passati i 5

anni, le aree torneranno nella disponibilità degli Enti di competenza che

provvederanno ad applicare i piani specifici pluriennali per la cura dei

ricostituiti boschi. Nel frattempo, come amministrazione municipale,

continuano gli interventi a tutela del patrimonio arboreo e della sicurezza

dei nostri concittadini. Proseguono, infatti, le rimozioni degli “morti in

piedi” parallelamente proseguono i trattamenti fitosanitari per proteggere

le alberature aggredite dal parassita. Dispiace e preoccupa, infine,

apprendere la divulgazione di ingiustificati quanto falsissimi allarmi come

quello legato alla volontà di Roma Capitale di realizzare un insediamento

abitativo Rom nella Pineta delle Acque Rosse. Ovviamente parliamo di

notizie completamente false che nulla hanno a che fare con la realtà e la

civiltà. Sarebbe auspicabile, se veramente abbiamo a cuore le persone più

fragili, mettere al bando le strumentalizzazioni ed avviare un impegno

comune per costruire risposte nei diritti e nella dignità per tutte quelle

persone che vivono negli insediamenti informali presenti da anni nelle

nostre pinete, ad esempio attivando una sinergia fra gli Enti di competenza

al fine di avviare quei percorsi di inclusione e di partecipazione in

quanto rappresentano l’unica strada percorribile per combattere le

disuguaglianze, come ad esempio sta facendo Roma Capitale sulla base

dell’indirizzo europeo con il piano cittadino per il superamento del

sistema campi 2023-2026.

Marco Possanzini, Presidente Commissione Municipale “PNRR, Giubiileo”