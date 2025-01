Odg Consiglio Comunale 4 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale in sessione ordinaria il giorno 4

febbraio 2025, alle ore 15.30, in presenza in Sala Consiliare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la conferenza dei capigruppo in data 20/01/2025;

CONVOCA

Il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, il giorno il giorno 4 febbraio 2025, alle ore

15.30, in presenza in Sala Consiliare e in seconda convocazione il giorno 6 febbraio 2025 alle

ore 15.30 in presenza in Sala Consiliare.

Si rammenta che, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,

le proposte di deliberazione del presente ordine del giorno saranno a disposizione nella

segreteria online.

All’ordine del giorno:

1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO

2025/2028 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN

MERITO ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA;

2. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI

COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2025/2027 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE

24 DICEMBRE 2007, N. 244);

3. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO

2025;

4. VERSAMENTO ACCONTO TARI 2025 – APPROVAZIONE DELLE SCADENZE;

5. APPROVAZIONE PER L’ANNO 2025 DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER

L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF;

6. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI

AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 58 L. 133/2008 E S.M.I.

– APPROVAZIONE;

7. LEGGI 18/04/1962 N. 167, 22/10/1971 N. 865 E 08/08/1978 N. 457:

DETERMINAZIONI E QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE FABBRICABILI DA

DESTINARSI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E/O AD ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E FISSAZIONE DEL RELATIVO PREZZO DI CESSIONE;

8. APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2025 – 2027 (ART. 170, COMMA 1, DEL

D.LGS. N. 267/2000)

9. MOZIONE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA PROT. N.

89500/2024 AVENTE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLO

STATO DEI LUOGHI IN SEGUITO AI LAVORI DI SCAVO SU SEDI STRADALI”;

10. ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E

PROMOSSO DAL CAV CON NOTA PROT. N. 74425/2024 AVENTE AD OGGETTO

“INIZIATIVE ATTE A PROTEGGERE BAMBINE E BAMBINI, RAGAZZE E RAGAZZI

DAI MESSAGGI DANNOSI VEICOLATI DAI SOCIAL MEDIA E CHE

TRASMETTONO MODELLI DI BELLEZZA IRREALISTICAMENTE PERFETTI

MINANDO LA LORO AUTOSTIMA E IL LORO BENESSERE MENTALE E FISICO”.

