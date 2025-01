(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 INFRASTRUTTURE: PD, fondi adeguati, condizione imprescindibile per il completamento delle infrastrutture

I deputati del Partito Democratico Simiani, Ascani, Curti, Manzi e Stumpo riaffermano che il parere favorevole sullo schema di decreto di nomina dei Commissari straordinari per la riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica e il corridoio Tirrenico-Adriatico E78 Grosseto-Fano, va condizionato allo stanziamento di risorse finanziarie congrue e adeguatamente pianificate nel tempo. “Il completamento di opere strategiche come queste richiede un impegno economico stabile, senza il quale verrebbero compromessi sviluppo, sicurezza e competitività dei territori coinvolti. Il Governo garantisca il supporto necessario,” concludono i deputati Pd.

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it