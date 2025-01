(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Giustizia: Zanettin (FI), boicottaggio inaugurazione anno giudiziario è harakiri

“In questi giorni si sente parlare di una possibile clamorosa protesta della magistratura il prossimo fine settimana, in cui è prevista in tutte le Corti d’Appello d’Italia l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Spero vivamente che questa ipotesi non si verifichi. La considererei un clamoroso harakiri della magistratura. Ai magistrati come singoli cittadini non può essere negato il dissentire da un’iniziativa legislativa, ma reputerei gravissimo se decidessero di boicottare una cerimonia istituzionale come l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Mi rivolgo quindi almeno alla parte più moderata e responsabile della magistratura perché prenda le distanze da simili possibili iniziative ed eviti una deriva massimalista”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla relazione del ministro Nordio sull’amministrazione della giustizia.