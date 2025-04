(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 06 April 2025 Vinitaly. Domani presenti i Commissari Europei per l’Agricoltura e la Salute, Hansen e Várhelyi.

Domani, lunedì 7 aprile 2025, al Vinitaly di Veronafiere, saranno presenti i Commissari Europei per l’Agricoltura e l’Alimentazione, Christophe Hansen, e per la Salute e il Benessere degli Animali, Olivér Várhelyi. La loro visita segna un momento importante di confronto tra le istituzioni europee e il mondo del vino, un settore che gioca un ruolo fondamentale nell’economia agricola e nel promuovere una dieta sana e equilibrata.

La giornata inizierà alle ore 11:00 con l’accoglienza dei Commissari da parte del Ministro Francesco Lollobrigida. I Commissari avranno modo di visitare l’installazione “The Reason Wine”, l’esperienza immersiva creata dal MASAF, che celebra la cultura vinicola e il suo valore.

Alle 11:30, presso il Padiglione Masaf, il Commissario Hansen incontrerà operatori del settore vinicolo e giornalisti specializzati per parlare del “Pacchetto Vino della Commissione Europea”. Interverranno durante l’incontro anche Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere; Matteo Zoppas, Presidente dell’ICE; Marzia Varvaglione, Presidente del CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins); Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Nel pomeriggio, alle 14:00, sempre nel Padiglione Masaf, si svolgerà il convegno “Vino e salute: consumo responsabile per una dieta bilanciata” con la partecipazione del Commissario Olivér Várhelyi. L’incontro sarà l’occasione per discutere il ruolo che il vino può svolgere in una dieta equilibrata, focalizzandosi sul consumo responsabile e sulle sue potenzialità in un sistema alimentare sano. Parteciperanno Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere; Orazio Schillaci, Ministro della Salute; John Barker, Direttore Generale dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino); Marcello Gemmato, Sottosegretario per la Salute; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.